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04 марта 2020, среда, 13:16 13
Силовые структуры 2020-03-04T13:20:13+02:00
Українські Новини
На Донбассе тяжело ранен военный

На Донбассе тяжело ранен военный

Ярина Вацяк
война на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Война на Донбассе
Война на Донбассе

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) с начала текущих суток, 1 украинский военнослужащий получил тяжелое ранение.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

Отмечается, что боевики дважды открывали огонь в луганском направлении - неподалеку Крымского и Орехово.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение.

Также указано, что пятеро военных, которые получили ранения 3 марта, были эвакуированы в военные госпитали для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.

 2 марта боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных были ранены и 3 травмированы.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения. В результате обстрелов боевиков украинские защитники понесли потери. Боевики применяют минометы калибра 120 мм, ведут огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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