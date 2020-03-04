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  • СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции
04 марта 2020, среда, 13:25 602
Общество 2020-03-04T13:25:01+02:00
Українські Новини
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции

СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции

Ирина Дорофейчук
КГГА, ГАСК, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Оксана Попович, Андрей Евдокименко
Оксана Попович и Андрей Евдокименко Фото: golos.ua
Оксана Попович и Андрей Евдокименко Фото: golos.ua

Офис Генпрокурора и СБУ расследуют уголовное дело по факту коррупции в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА. Как сообщает Голос.ua в производстве фигурируют первый заместитель директора департамента Оксана Попович и инспектор строительного надзора Андрей Евдокименко.

По данным Голос.ua, Попович и Евдокименко состоят в романтических отношениях и действуют сообща. В декабре прошлого года в департаменте приходили обыски. Основанием следственных действий стали "системные злоупотребления должностных лиц…, направленные на искусственное создание проблем для субъектов хозяйственной деятельности при выполнении строительных работ".

Ранее Оксана Попович фигурировала в скандале вокруг незаконной стройки в Подольском районе, когда руководство гаражного кооператива "Барвинок" захватило прилегающие к кооперативу земельные участки для коммерческой застройки. Руководительница препятствовать незаконному строительству отказалась. В тот же период Андрея Евдокименко заподозрили в попытках рейдерства и давлении на легальных застройщиков. Вместе с коллегой Каташинским Евдокименко, перепутав адрес проверки, вторгся на территорию частного предприятия. Инспекторы стали вести себя агрессивно и угрожать руководителю, на место даже пришлось вызвать полицию. Позже выяснилось, что чиновники находились в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

Как говорится в материале, Евдокименко действует от имени Попович и имеет "карт-бланш": "С помощью Евдокименко она передает свои требования по взяткам застройщикам, озвучивает "таксу" за выдачу разрешений, собирает дань и терроризирует незаконными проверками неугодных и несогласных".

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