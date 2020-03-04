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  • В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок", - Билецкий
04 марта 2020, среда, 10:29 608 Видео
Политика 2020-03-04T10:44:04+02:00
Українські Новини
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок", - Билецкий

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок", - Билецкий

Татьяна Зотова
Китай, эпидемия, Марлевые повязки, Коронавирус, Андрей Билецкий, Михаил Радуцкий, Национальный корпус
Андрей Билецкий. Фото: Українське Фото
Андрей Билецкий. Фото: Українське Фото

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии. Лекарств не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены тестами. А самое простое средство предотвращения распространения вируса - марлевые маски - не найти ни в одной аптеке страны, так как их заранее выкупил и продал в Китай "слуга народа" Радуцкий.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал в своем видеоблоге на Youtube.

"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса. Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.

Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.

"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружка. Таких Радуцких, которые распродали все маски в стране. Сейчас уже весна в разгаре. Помню, что вся страна была увешана бордами "Придет весна - сажать будем". В Милане арестовали целую группу людей, которые спекулировали медицинскими масками. Будет ли так в Украине - вряд ли", - прокомментировал Билецкий.

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