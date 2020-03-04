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  • У Тельцов удачный день, а у Водолеев произойдут перемены на личном фронте — женский гороскоп на среду
04 марта 2020, среда, 05:28 260 Инфографика
Lifestyle 2020-03-04T05:28:02+02:00
Українські Новини
У Тельцов удачный день, а у Водолеев произойдут перемены на личном фронте — женский гороскоп на среду

У Тельцов удачный день, а у Водолеев произойдут перемены на личном фронте — женский гороскоп на среду

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

8 марта уже через четыре дня. В Международный женский день каждая женщина чувствует себя особенной. Но астрологи уверяют, если прислушиваться к звездам, то каждый день можно сделать похожим на праздник. Подробнее о том, что звезды советуют представительницам всех знаков зодиака на среду, 4 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду окружающие будут идти на уступки женщинам-Овнам. Сперва может даже появиться чувство, что где-то есть подвох. Звезды уверяют, волноваться не стоит. Овнам следует воспользоваться этим шансом. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда бежевого, серого и синего цветов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У женщин-Тельцов благоприятный день для начинаний любого рода. Звезды советуют отбросить сомнения и действовать. На нужный лад поможет настроиться одежда в деловом стиле. Также у Тельцов будет удачный день для посещения парикмахера или стилиста. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день женщинам-Близнецам понадобится проявить гибкость в общении с окружаюшими. Возможно даже придется изменить одно из принятых ранее решений. Вечер звезды советуют посвятить уходовым процедурам. Они помогут расслабиться после насыщенного заботами дня.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для того, чтобы решить дилеммы среды, женщинам-Ракам звезды советуют искать новые решения и нестандартные подходы. День также благоприятный для смены стиля и посещения парикмахера.

Лев (23 июля – 22 августа)

Чтобы убежать от рутины, звезды советуют женщинам-Львам поискать новое хобби или новый способ развлечений. Единственное, что не сможет надоесть Львам, - посещение SPA.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В среду звезды советуют женщинам-Девам довериться близким. В этот день они смогут помочь Девам в любом деле. А вот на личном фронте у представительниц этого знака не будет особых перемен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды советуют женщинам-Весам внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Весы смогут узнать много интересного. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда пастельных тонов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду женщинам-Скорпионам не следует показывать свои истинные эмоции. Есть шанс, что Скорпионы могут серьезно обидеть кого-то из близких. Для посещения стилиста или косметолога у представительниц этого знака зодиака неудачный день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день женщинам-Стрельцам кто-то может подпортить репутацию. Звезды советуют Стрельцам тщательно следить за своими словами, чтобы не дать повода для этого. Энергетике этого дня лучшего всего подойдет одежда делового стиля.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У женщин-Козерогов будет ответстенный день. Звезды советуют тщательно перепроверять все решения, чтобы не допустить ошибок. Вечер Козерогам можно посвятить посещению массажиста или йоги. Это поможет раслабиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день в жизни женщин-Водолеев произойдет событие, которое полностью перечеркнет все планы. Звезды уверяют, что Водолеям нужно подготовиться к этому морально. В личной жизни представительниц этого знака также произойдут значительные перемены.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду на личном фронте женщин-Водолеев произойдут важные перемены, которые заслонят другие события дня. Но звезды уверяют, что эти перемены к лучшему. 

Как сообщали Українські Новини, 4 марта некоторые знаки зодиака столкнутся с проблеми ЖКТ.

Также 4 марта отмечают Всемирный день против сексуальной эксплуатации, а также Всемирный день инженерии, а также День Святого Эксперимента и Международный день индустрии скрапбукинга.

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