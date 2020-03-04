У Тельцов удачный день, а у Водолеев произойдут перемены на личном фронте — женский гороскоп на среду

8 марта уже через четыре дня. В Международный женский день каждая женщина чувствует себя особенной. Но астрологи уверяют, если прислушиваться к звездам, то каждый день можно сделать похожим на праздник. Подробнее о том, что звезды советуют представительницам всех знаков зодиака на среду, 4 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду окружающие будут идти на уступки женщинам-Овнам. Сперва может даже появиться чувство, что где-то есть подвох. Звезды уверяют, волноваться не стоит. Овнам следует воспользоваться этим шансом. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда бежевого, серого и синего цветов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У женщин-Тельцов благоприятный день для начинаний любого рода. Звезды советуют отбросить сомнения и действовать. На нужный лад поможет настроиться одежда в деловом стиле. Также у Тельцов будет удачный день для посещения парикмахера или стилиста.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день женщинам-Близнецам понадобится проявить гибкость в общении с окружаюшими. Возможно даже придется изменить одно из принятых ранее решений. Вечер звезды советуют посвятить уходовым процедурам. Они помогут расслабиться после насыщенного заботами дня.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для того, чтобы решить дилеммы среды, женщинам-Ракам звезды советуют искать новые решения и нестандартные подходы. День также благоприятный для смены стиля и посещения парикмахера.

Лев (23 июля – 22 августа)

Чтобы убежать от рутины, звезды советуют женщинам-Львам поискать новое хобби или новый способ развлечений. Единственное, что не сможет надоесть Львам, - посещение SPA.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В среду звезды советуют женщинам-Девам довериться близким. В этот день они смогут помочь Девам в любом деле. А вот на личном фронте у представительниц этого знака не будет особых перемен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды советуют женщинам-Весам внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Весы смогут узнать много интересного. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда пастельных тонов.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду женщинам-Скорпионам не следует показывать свои истинные эмоции. Есть шанс, что Скорпионы могут серьезно обидеть кого-то из близких. Для посещения стилиста или косметолога у представительниц этого знака зодиака неудачный день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день женщинам-Стрельцам кто-то может подпортить репутацию. Звезды советуют Стрельцам тщательно следить за своими словами, чтобы не дать повода для этого. Энергетике этого дня лучшего всего подойдет одежда делового стиля.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У женщин-Козерогов будет ответстенный день. Звезды советуют тщательно перепроверять все решения, чтобы не допустить ошибок. Вечер Козерогам можно посвятить посещению массажиста или йоги. Это поможет раслабиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день в жизни женщин-Водолеев произойдет событие, которое полностью перечеркнет все планы. Звезды уверяют, что Водолеям нужно подготовиться к этому морально. В личной жизни представительниц этого знака также произойдут значительные перемены.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду на личном фронте женщин-Водолеев произойдут важные перемены, которые заслонят другие события дня. Но звезды уверяют, что эти перемены к лучшему.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта некоторые знаки зодиака столкнутся с проблеми ЖКТ.

Также 4 марта отмечают Всемирный день против сексуальной эксплуатации, а также Всемирный день инженерии, а также День Святого Эксперимента и Международный день индустрии скрапбукинга.