подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 23:40 9
Силовые структуры 2020-03-03T23:46:29+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб военный, еще четыре ранены

На Донбассе погиб военный, еще четыре ранены

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, потери военных
Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 1 украинский военнослужащий погиб и 4 ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

6 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Широкино, Зайцево, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел возле Луганского.

Во вторник в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 4 получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 2 марта боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных были ранены и 3 травмированы.

Ранее в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.

1 марта также погиб украинский военный, семеро получили ранения.

Больше новостей о: война на Донбассе Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС потери военных

Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин
Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк
Новости
На Донбассе погиб военный, еще четыре ранены 23:40
После бунта соседей жену больного коронавирусом госпитализировали 23:08
Греция получила 700 млн евро помощи на борьбу с тысячами беженцев на границе 22:46
Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк 22:13
Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин 22:04
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
больше новостей
Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok