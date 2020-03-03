На Донбассе погиб военный, еще четыре ранены

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 1 украинский военнослужащий погиб и 4 ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

6 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Широкино, Зайцево, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел возле Луганского.

Во вторник в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 4 получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 2 марта боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных были ранены и 3 травмированы.

Ранее в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.

1 марта также погиб украинский военный, семеро получили ранения.