подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов
03 марта 2020, вторник, 20:34 11
Политика 2020-03-03T20:34:40+02:00
Українські Новини
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов

Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов

Таня Войтюк
Минфин, Премьер-министр, Минэкономики, Верховна Рада, Андрей Холодов
Андрей Холодов. Скриншот: YouTube/NEWSONE
Андрей Холодов. Скриншот: YouTube/NEWSONE

Народный депутат Украины Андрей Холодов считает, что завтра в рамках пересмотра кадрового состава Кабмина нужно отправить в отставку Министра финансов Оксану Маркарову, а также поднять вопрос об увольнении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

 Об этом он заявил в кулуарах ВР журналистам NEWSONE.

"Министра финансов однозначно нужно менять. В прошлом году был огромный недобор в бюджет и в январе-феврале 2020 года этот тренд также имеет место. Но если налоговая в феврале показала положительный результат, то работа таможни остается большой проблемой", - отметил Холодов. Также политик считает, что решение об объединении Министерства экономики и агропромышленного развития было ошибкой, и эту ошибку нужно исправить. "С чисто управленческой точки зрения у нас получилось громоздкое министерство, которым сложно управлять. И качество его работы оставляет желать лучшего. Задача Милованова как менеджера сделать так, чтобы его министерство достигало запланированных результатов. Сам по себе он достаточно профессиональный менеджер, и система работы, которую он попытался выстроить в министерстве и с депутатами, мне кажется нормальной", - сообщил он.

Комментируя назначение нового премьер-министра, депутат отметил, что его приоритетом должна стать антикризисная стратегия правительства с акцентом на экономическом блоке.

"Я поддержу такого кандидата на должность премьер-министра, который сможет предложить антикризисную программу работы Кабмина и организовать работу так, чтобы она была выполнена. Акцент нужно сделать на финансово-экономической блок – Минфин, Минэкономиразвития, таможня, налоговая", - сказал Холодов.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли назначать в Кабмин чиновников с политическим опытом, Холодов сказал, что работа Правительства за последние полгода показала, что "новые кадры не обязательно означают эффективность, а старые – это не всегда плохо. Ситуация в стране кризисная, и в такой ситуации правильно назначить такого премьер-министра, который имеет подходящий и управленческий, и политический опыт".

Холодов также выразил надежду, что сегодня на заседании его фракция получит отчет нынешнего Кабмина, а также заслушает кандидатов на должности в Правительстве.

"Я бы хотел увидеть дискуссию и задать вопросы потенциальным министрам. После этого мы сможем решить, голосовать ли за их кандидатуры или продолжать поиски", - добавил он.

Больше новостей о: Минфин Премьер-министр Минэкономики Верховна Рада Андрей Холодов

Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером
На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинанты
Новости
Зеленский назвал возможные кандидатуры министров будущего состава правительства Шмыгаля 20:36
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов 20:34
Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева 20:27
В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса 20:15
Евгений Карась. Скриншот: YouTube/ 2012letsrock
Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову 20:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
больше новостей
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok