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03 марта 2020, вторник, 18:23 498
Верховная Рада и партии 2020-03-03T18:26:01+02:00
Українські Новини
Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику, - нардеп Гончаренко

Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику, - нардеп Гончаренко

Ярина Вацяк
Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата
Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко вспомнил, как шесть лет назад пророссийские активисты пытались захватить Одесский областной совет и создать Одесскую народную республику. Об этом он написал в своем Facebook и выложил видео с сепаратистом Антон Давидченко, который сейчас скрывается на территории Российской Федерации.

"6 лет назад каждый сделал свой выбор. 3 марта 2014-го в Одессе пытались повторить донецкий сценарий. Под зданием госадминистрации и облсовета люди, которые сотрудничали напрямую с Сурковым и руководством России, организовали митинг и хотели заставить Одесский облсовет проголосовать за создание Одесской народной республики. В тот день я с голоса в облсовете внес поправку, чтобы проголосовать против введения каких-либо иностранных войск в Украину. И облсовет поддержал эту поправку. 81 — за. Это был первый формальный шаг против российской агрессии в Одессе. В тот день сначала мы были в меньшинстве, но все же выгнали Давидченко и его пророссийскую компанию из зала Одесского областного совета. Впоследствии все здание совета осадили люди Давидченко, управляемые Кремлем. Но потом, уже где-то после обеда, на площади начали собираться одесситы, которые с флагами Украины обступили привезенных титушек и не давали им ничего сделать. Вечером Давидченко сдался и со своими людьми отступил от здания ОГА. На этом русская весна закончилась в Одессе. И я очень горд за каждого, кто тогда пришел и стоял у здания, за каждого депутата, который выступил против того, чтобы Одесса превратилась в непонятную республику", — написал Гончаренко.

Напомним, 3 марта 2014 возле Одесской ОГА произошли столкновения. Местные пророссийские активисты подготовили проект решения областного совета о создании так называемой Одесской народной республики. Проект представил лидер местных сепаратистов Антон Давидченко. С трибуны его прогнали трое проукраинских депутатов облсовета во главе с Алексеем Гончаренко.

 

 

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