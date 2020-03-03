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  • Снятие с выборов кандидата от "Слуги народа" в 179 округе – это попытка власти сохранить лицо, – эксперт
03 марта 2020, вторник, 17:32 499
Выборы 2020-03-03T17:33:02+02:00
Українські Новини
Снятие с выборов кандидата от "Слуги народа" в 179 округе – это попытка власти сохранить лицо, – эксперт

Снятие с выборов кандидата от "Слуги народа" в 179 округе – это попытка власти сохранить лицо, – эксперт

Ирина Дорофейчук
Слуга народа, Вадим Карасев, Избирательный округ №179
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

Снятие кандидата от "Слуги народа" с предвыборной гонки по 179 округу – это прямое поражение всей "Зе-команды".

Об этом заявил политолог Вадим Карасев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, власть пытается сохранить лицо.

"Снятие кандидата от "Слуги народа" с предвыборной гонки по 179 округу – это прямое поражение всей "Зе-команды". Напомню, на прошлой неделе по опросу Социологической группы "Рейтинг", бывший губернатор Юлия Светличная опережала кандидата от "Зе-команды" Викторию Алексейчук более чем в 5 раз (62,3% против 12,5%). Власть пошла на попятную, пытаясь сохранить лицо", – отметил Карасев.

Он также подчеркнул, что если осенью на местных выборах "слуги народа" не продемонстрируют характер, власть ожидает конец в турборежиме.

"Мы видели, как Зеленский и команда умеют убедительно выигрывать. Сейчас мы увидели, как они умеют убедительно проигрывать. Но мы еще ни разу не видели, как они умеют бороться и переламывать ситуацию, складывающуюся не в их пользу", - написал политолог.

На местах увидели, считает эксперт, что со "слугами" можно и нужно бороться.

"Ожидаю в ближайшее время активизацию политических проектов, почувствовавших запах "крови и страха" власти на местных выборах", – резюмировал Карасев.

Напомним, кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие в предвыборной кампании на 179 округе на Харьковщине. Ее решение поддержал Высший совет партии, назвав фаворита предвыборной гонки Юлию Светличную "действительно опытным управленцем с конкретными успешными кейсами".

Как сообщалось ранее, по последнему опросу Социологической группы "Рейтинг", бывший губернатор Юлия Светличная опережала кандидата от "Слуги народа" Викторию Алексейчук более чем в 5 раз (62,3% против 12,5%).

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