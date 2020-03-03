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3.03.20 11:30 Пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под ред. В.П. Нечипорука"

03 марта 2020, вторник, 10:22 621
Верховная Рада и партии 2020-03-03T10:27:12+02:00
Українські Новини
Недопустимо, чтобы суд отменил закон о люстрации, - Нацкорпус вышел на протест

Недопустимо, чтобы суд отменил закон о люстрации, - Нацкорпус вышел на протест

Надежда Комендантова
Закон о люстрации, Люстрация, Нацкорпус

Сторонники "Национального Корпуса"вышли на акцию протеста под здание Конституционного суда, где сегодня будет рассматриваться возможность отмены закона о люстрации. Националисты заявили, что не допустят реванша и возвращения во власть экс-регионалов, причастных к убийствам на Майдане. 

Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Национальный Корпус".

По мнению патриотов, отмена люстрации лоббирует действующая власть, чтобы иметь возможность назначить в правительство и на другие государственные должности людей Януковича.

"Реванша не будет! 3 марта Конституционный суд Украины продолжит рассматривать вопрос относительно закона о люстрации, который предусматривает, что определенные чиновники времен Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти. "Национальный Корпус" выходит на протест против отмены закона о люстрации и против возвращения на высшие государственные должности в Украине откровенных врагов и агентов кремлевского влияния, которые готовит нам "зеленая власть"в коллаборации с остатками Партии регионов", - говорится в телеграм-канале политсилы.

Акция "Нет реваншу"стартовала в 9:00. По состоянию на сейчас под стенами КСУ уже собралось около трех сотен человек. К митингующим также присоединился лидер "Нацкорпуса"Андрей Билецкий.

Напомним, что уже на этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Среди наиболее вероятных кандидатов на его должность СМИ называют бывшего первого вице-премьера в правительстве Азарова и бывшего замруководителя центрального штаба "Партии регионов" и члена правительства Азарова.

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