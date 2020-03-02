В Святошинском районе столицы школьник устроил поножовщину в семье

В Киево-Святошинском районе 14-летний школьник пытался убить родную тетю, ее 4-летнего сына и свою маму. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в понедельник, 2 марта.

Подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери поскольку ходил в частное учебное заведение неподалеку.

Вчера между родственниками произошла очередная ссора, тогда у злоумышленника возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь, позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения и на мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем убежал.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения. Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Напомним, в прошлом году в школе в Черкассах отравились неизвестным веществом более 50 человек.

Полиция не смогла установить причину.

После ряда случаев отравления детей в школах, Минобразования посоветовало руководству учебных заведений усилить охрану и пропускной режим.