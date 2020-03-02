подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 марта 2020, понедельник, 19:58 675
Силовые структуры 2020-03-02T20:00:59+02:00
Українські Новини
В Святошинском районе столицы школьник устроил поножовщину в семье

В Святошинском районе столицы школьник устроил поножовщину в семье

Ольга Фандорина
Школа, Школьник, Подросток, агрессия подростков
Место преступления. Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion
Место преступления. Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion

В Киево-Святошинском районе 14-летний школьник пытался убить родную тетю, ее 4-летнего сына и свою маму. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в понедельник, 2 марта.

Подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери поскольку ходил в частное учебное заведение неподалеку.

Вчера между родственниками произошла очередная ссора, тогда у злоумышленника возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь, позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения и на мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем убежал.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения. Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Напомним, в прошлом году в школе в Черкассах отравились неизвестным веществом более 50 человек.

Полиция не смогла установить причину.

После ряда случаев отравления детей в школах, Минобразования посоветовало руководству учебных заведений усилить охрану и пропускной режим.

Больше новостей о: Школа Школьник Подросток агрессия подростков

В Днипро вернулись 90-е с уличными перестрелками, ...
Семья погибшего во время паводка под Ужгородом мал...
В Киевской области подросток угнал грузовик для по...
Подросток зарезал женщину и ранил ее дочь и мужа н...
В Украине четырех людей проверяют на коронавирус, — Минздрав
Телеканал "Дом" будет доступен только на оккупированных территориях Донбасса и в Крыма
Новости
В Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией 20:24
В Киеве снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ 20:20
В КППВ и больницы Луганской области завезли специальные комбинезоны для принятия больных коронавирусом 20:13
На обсервации в Новых Санжарах отметили еще один день рождения. Девушке исполнилось 24 20:00
В Святошинском районе столицы школьник устроил поножовщину в семье 19:58
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok