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Українські Новини
Уволенная Зеленским экс-чиновница против методики "Укравтодора" по проведению тендеров, – СМИ

Уволенная Зеленским экс-чиновница против методики "Укравтодора" по проведению тендеров, – СМИ

Татьяна Зотова
АМКУ, Укравтодор, тендеры, Агия Загребельская, Лига антитраста
Агия Загребельская. Фото: enovosty.com
Агия Загребельская. Фото: enovosty.com

Уволенная после приговора суда по антикоррупционной статье бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская и ее общественная организация "Лига антитраста" будут выступать против подготовленной Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор") методики проведения дорожных тендеров.

Об этом сообщило интернет-издание "Дело.ua".

Напомним, постановлением Соломенского районного суда г. Киева от 08.02.2019 по делу №760/31723/18 госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская признана виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Указанное судебное решение вступило в законную силу 25 марта 2019 года. Такое правонарушение является прямым основанием для увольнения с госслужбы, и именно поэтому 5 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Загребельскую с занимаемой должности.

Ранее СМИ писали, что выступая против новой методики на стороне скандальных "тендерных троллей" - компаний, подконтрольных Араику Амирханяну, а также на стороне связанной с Амирханяном Всеукраинской дорожной ассоциации, Загребельская пытается заморозить программу Президента Зеленского по масштабному строительству и ремонту автодорог Украины.

"Один из "секретов успеха" Амирханяна - массированное обжалование любых проигранных торгов и "свои люди" в АМКУ - последней инстанции, в которой оспариваются результаты тендеров. Жалобы рассматривают постоянные коллегии, в состав которых долгое время входила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская. Компании Амирханяна "Полтавабудцентр" и "Миколаївбудцентр" только за период 2018-2019 годов направили в АМКУ более 500 жалоб, 80% которых были удовлетворены", - отмечается в одном из материалов.

В частности, одними только усилиями частного предприятия (ЧП) "Полтавабудцентр" было заблокировано дорожное строительство на сумму не менее 6 млрд гривен во Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. А общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Николаевбудцентр" в одной только Полтавской области сумело заблокировать 4 тендера сразу на 2,5 млрд гривен.

Организация "Лига антитраста" уже готовится выступить с докладом на организованном Всеукраинской дорожной ассоциацией круглом столе. Кроме того, на сайте "Наші гроші", который редактирует соучредитель "Лиги антитраста" Юрий Николов, уже начались публикации, в которых действия "Укравтодора" оцениваются как организация "картеля" из крупнейших участников тендеров на строительство и ремонтные работы на автодорогах. При этом об Амирханяне и его компаниях издание отзывается исключительно в положительном или нейтральном ключе, и даже публиковали его открытое письмо в ответ на задержание и обвинения со стороны Службы безопасности Украины в финансировании подрыва конституционного строя.

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