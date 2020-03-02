3.03.20 11:30 Пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под ред. В.П. Нечипорука"

3 марта 2020 года, в 11:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под редакцией В.П. Нечипорука".

Организатор: Президиум Высшего Совета Народного собрания Украины (Вече, постоянно действующий Всеукраинский референдум).

Cпикер:

Нечипорук Владимир Павлович, председатель Президиума Высшего Совета Народного собрания Украины, автор Народной конституции Украины, автор Постоянно действующего Всеукраинского референдума, народный депутат Украины III и IV созывов, доктор юридических наук, доктор философии, академик, профессор, заслуженный юрист Украины.

Во время события состоится презентация проекта Народной Конституции Украины (основного Закона Украины - прямого действия) - основой, которой является то, что каждый дееспособный гражданин Украины представляет лично: свою веру, власть, землю, любовь - без представителей и посредников.

Постоянно действующий Всеукраинский референдум - инструментарий, который дает возможность всем гражданам Украины лично, постоянно представлять свою веру, власть, землю, любовь - без представителей (депутатов всех уровней, властных чиновников, ВРУ, президентов и т.д.) и посредников разного рода церквей.

На проекты Народной Конституции Украины и постоянно действующего Всеукраинского референдума зарегистрировано авторское право согласно Закону Украины.

Основные положения проекта Народной Конституции Украины:

каждый гражданин Украины получает право на законодательные инициативы;

народный Парламент Украины создает Национальный Банк природных ресурсов Украины, обеспечивает ежемесячные выплаты за счет сдачи в аренду природных ресурсов Украины, право собственности на землю, недра и все природные ресурсы принадлежат исключительно украинцам, а крестьянам для ведения хозяйства предоставляются в аренду бесплатно 20 соток;

за участие в работе все члены Народного парламента Украины получают ежемесячные выплаты в сумме не менее 7000грн., а дети от рождения до совершеннолетия - 3000грн.;

каждый член Народного Парламента Украины получает право на приобретение, хранение и ношение для самообороны нарезного короткоствольного огнестрельного оружия и другие.

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Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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