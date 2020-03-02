3.03.20 11:30 Пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под ред. В.П. Нечипорука"

3 марта 2020 года, в 11:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под редакцией В.П. Нечипорука". Организатор: Президиум Высшего Совета Народного собрания Украины (Вече, постоянно действующий Всеукраинский референдум). Cпикер: Нечипорук Владимир Павлович, председатель Президиума Высшего Совета Народного собрания Украины, автор Народной конституции Украины, автор Постоянно действующего Всеукраинского референдума, народный депутат Украины III и IV созывов, доктор юридических наук, доктор философии, академик, профессор, заслуженный юрист Украины. Во время события состоится презентация проекта Народной Конституции Украины (основного Закона Украины - прямого действия) - основой, которой является то, что каждый дееспособный гражданин Украины представляет лично: свою веру, власть, землю, любовь - без представителей и посредников. Постоянно действующий Всеукраинский референдум - инструментарий, который дает возможность всем гражданам Украины лично, постоянно представлять свою веру, власть, землю, любовь - без представителей (депутатов всех уровней, властных чиновников, ВРУ, президентов и т.д.) и посредников разного рода церквей. На проекты Народной Конституции Украины и постоянно действующего Всеукраинского референдума зарегистрировано авторское право согласно Закону Украины. Основные положения проекта Народной Конституции Украины: каждый гражданин Украины получает право на законодательные инициативы; народный Парламент Украины создает Национальный Банк природных ресурсов Украины, обеспечивает ежемесячные выплаты за счет сдачи в аренду природных ресурсов Украины, право собственности на землю, недра и все природные ресурсы принадлежат исключительно украинцам, а крестьянам для ведения хозяйства предоставляются в аренду бесплатно 20 соток; за участие в работе все члены Народного парламента Украины получают ежемесячные выплаты в сумме не менее 7000грн., а дети от рождения до совершеннолетия - 3000грн.; каждый член Народного Парламента Украины получает право на приобретение, хранение и ношение для самообороны нарезного короткоствольного огнестрельного оружия и другие. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж