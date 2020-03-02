Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ

Беглый олигарх Константин Жеваго вывел из Украины все ликвидные активы, а принадлежащий ему Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) лишился государственных заказов и оказался на грани банкротства.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

С началом войны на Донбассе, КрАЗ стал основным поставщиком грузовиков и бронеавтомобилей для Министерства обороны Украины и Национальной гвардии. В 2014-2018 годах предприятие поставило военным и силовикам 2 772 грузовика, однако уже в 2019 году госструктуры отказались от продукции КрАЗа из-за ее низкого качества и задолженности по уплате налогов и сборов.

Так, на 811 единиц техники в 2014-2015 годах пришлось 824 поломки, а из-за срыва поставок на 3 месяца были перенесены сроки формирования двух артиллерийских бригад и их выдвижение в зону антитеррористической операции (АТО). Новинки КрАЗа - бронеавтомобили "Спартан" и "Кугуар" - оказались вовсе не пригодными для нужд армии ни по качеству, ни по техническим характеристикам. "К концу января 2015 года вышли из строя 12 из 14 переданных силам АТО бронемашин КрАЗ "Спартан", – говорится в материале. Кроме того, без специализированных станций технического обслуживания (СТО), оснащенных компьютерной техникой, обслуживание броневиков КрАЗа оказалось невозможным.

На предприятии вину за отказ госструктур от непригодной техники возложили на власть, которая якобы перераспределяла госзаказы в своих интересах. "Возникает вопрос: если государство отказывается от услуг такого поставщика и начинает искать альтернативных поставщиков – это "происки врагов" или адекватная реакция на реалии?" - сказано в материале.

Однако не только низкое качество продукции привело завод к финансовому краху. Из-за махинаций собственника - украинско-российского олигарха Константина Жеваго - имущество завода может быть продано с молотка. Осенью 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило Жеваго в розыск. Генеральная прокуратура Украины обвинила олигарха в растрате 5 млрд гривен госсредств по схемами взаимного кредитования собственных предприятий через собственный банк "Финансы и кредит".

В 2014-2017 годах, когда КрАЗ поставлял для армии сотни автомобилей, финансовое состояние предприятия продолжало ухудшаться: убытки и долги завода, в том числе задолженность перед Пенсионным фондом, только росли. "Если посмотреть на весь бизнес Жеваго в Украине, становится очевидным, что уже в 2014-2015 года олигарх принял решение вывести все ликвидные активы и оставить на растерзание кредиторам оставшиеся без денег предприятия и трудовые коллективы", - говорится в материале.

Напомним, в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве Акционерного общества (АО) "АвтоКрАЗ", признав денежные требования "Ощадбанка" в размере 555 688 млн гривен, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника. В августе 2019 года "Ощадбанк" в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа" - речь идет о 56% акций предприятия.