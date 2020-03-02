3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

3 марта 2020 года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Введение рынка земли - государственная измена". Соорганизаторы: ОО "Народна дія Львів", Объединенный штаб защиты украинской земли, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Спикеры: Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015гг.), первый генеральный прокурор Украины; Оксана Савчук, народный депутат Украины 9 созыва; Ирина Юзик, правозащитница, ОО "Народна Дія Львів"; Ольга Ходаковская, председатель Объединенного штаба защиты украинской земли; Ярослав Кардаш, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины. Вопросы для обсуждения: неконституционность введения рынка земли; махинации Верховного суда в рассмотрении судебных дел по законопроекту о рынке земли; бездействие СБУ в не расследовании уголовного производства о государственной измене по законопроекту 2178-10; отрицательное заключение государственной регуляторной службы о несоответствии законопроекта 2178-10 принципам государственной регуляторной политики Украины в целом. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж