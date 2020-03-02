подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 марта 2020, понедельник, 16:35 10
Пресс-центр 2020-03-02T16:51:35+02:00
Українські Новини
3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

Алина Заика

3 марта 2020 года, в 14:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Введение рынка земли - государственная измена".

Соорганизаторы: ОО "Народна дія Львів", Объединенный штаб защиты украинской земли, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.

Спикеры:

  • Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015гг.), первый генеральный прокурор Украины;
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины 9 созыва;
  • Ирина Юзик, правозащитница, ОО "Народна Дія Львів";
  • Ольга Ходаковская, председатель Объединенного штаба защиты украинской земли;
  • Ярослав Кардаш, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Вопросы для обсуждения:

  • неконституционность введения рынка земли;
  • махинации Верховного суда в рассмотрении судебных дел по законопроекту о рынке земли;
  • бездействие СБУ в не расследовании уголовного производства о государственной измене по законопроекту 2178-10;
  • отрицательное заключение государственной регуляторной службы о несоответствии законопроекта 2178-10 принципам государственной регуляторной политики Украины в целом.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Больше новостей о:

В Украине четырех людей проверяют на коронавирус, — Минздрав
Гончарук не собирается уходить в отставку
Новости
В Налоговой рассказали, сколько денег конфисковали за месяц 16:46
Температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов, — ВОЗ 16:45
Интерпол решил пересмотреть запрос России о задержании экс-депутата Рады Мельничука 16:41
Украина не побьет рекорд урожая зерна в ближайшие годы, - эксперты 16:24
Судебная реформа и борьба с коррупцией станет залогом прихода IKEA в Украину, — МИД Швеции 16:21
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
Вареники с картофелем. Фото: papigutto.com.ua
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на неделю 19:17
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
больше новостей
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok