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02 марта 2020, понедельник, 15:44 1905
Происшествия 2020-03-02T15:45:36+02:00
Українські Новини
В Киеве проходит митинг с требованием уволить прокурора Одесской области Максима Вихора, – СМИ

В Киеве проходит митинг с требованием уволить прокурора Одесской области Максима Вихора, – СМИ

Татьяна Зотова
Митинг, Увольнение, Прокуратура Одесской области, Максим Вихор
Митинг за увольнение прокурора Вихора в Киеве. Фото: 112.ua
Митинг за увольнение прокурора Вихора в Киеве. Фото: 112.ua

Сегодня, 2 марта, в Киеве проходит митинг с требованием уволить прокурора Одесской области Максима Вихора.

Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала "112 Украина".

"В данный момент в Киеве проходит процедура переаттестации прокуроров. Несколько сотен одесситов требуют от руководства прокуратуры уволить Вихора из органов прокуратуры", - рассказал журналист телеканала.

В знак протеста одесситы рассыпали перед зданием, где проходит аттестация, деньги.   

Активисты утверждают, что прокурор Одесской области Максим Вихор взял себе в заместители "старые проверенные кадры", которые имеют в городе скандальную репутацию.

Ряд активистов обвиняют Вихора в имитации борьбы прокуратуры за участок одесского пляжа возле бывшего санатория "Россия", якобы региональная прокуратура фактически "сдала без боя" коммерсантам право на застройку лакомого участка в прибрежной зоне.

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