В Харьковской области столкнулся грузовик с прицепом и легковой автомобиль: погибли четыре человека

В Харьковской области сегодня утром на трассе "Чугуев-Меловое" столкнулись "КАМАЗ" и легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Там уточнили, что ДТП произошло 2 марта в 5.50 утра.

В результате аварии 22-летний водитель Daewoo Lanos и двое его пассажиров — 24 и 44-летние женщины погибли на месте. Четвертого пассажира легкового автомобиля — 47-летнего мужчину — доставили в больницу, но там он скончался.

ДТП в Харьковской области. Фото: Поліція Харківської області

В полиции рассказали, что следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.