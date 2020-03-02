Геннадий Буткевич будет добывать в Украине уран и редкоземельные металлы

Бизнесмен Геннадий Буткевич, который является совладельцем сети супермаркетов АТБ, намерен добывать в Украине уран и редкоземельные металлы. Об этом он рассказал в интервью Гордону, информирует портал korrespondent.net.

Также он завил, что собирается строить малые ядерные реакторы.

По словам бизнесмена, средства для развития этого проекта он получает от продажи собственной недвижимости в США.

"У меня есть недвижимость в Америке, я ее продаю, чтобы развивать направление, которым сейчас занимаюсь. В 2012-2013 гг приходилось страховаться. Купили некоторые вещи через компании… Все законно", - рассказал он.

Месторождения Буткевича, в основном, расположены в Житомирской и Кировоградской областях. Разрешение на их разведку компания получила три года назад. Но, по его словам, процесс идет сложно, в том числе из-за сопротивления местного населения, которое считает, что разработка может навредить экологии.

"У нас приоритет – делать так, чтобы экология не страдала. Мы построим фабрики и будем производить здесь продукт, который имеет большую добавочную стоимость. Будем покупать оборудование, работать с инвесторами . Нужно поднимать промышленность и вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране", - заметил он.

Буткевич уверен, что это направление бизнеса может принести гораздо больше денег, чем сеть супермаркетов АТБ.

Он также упомянул, что инвестировал часть средств в фонд Trident Acquisitions Corp, созданный для инвестиций в углеводороды, но не участвует в операционном управлении.

Ранее Буткевич заявлял, что запасы урановых руд в Украине составляют около 560 тысяч тонн, а подтвержденные запасы - 270 тысяч тонн. На четырех месторождениях его компания намерена добывать до 200 тонн урана в год.