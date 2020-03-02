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02 марта 2020, понедельник, 13:51 145
Верховная Рада и партии 2020-03-02T13:53:14+02:00
Українські Новини
Жена бывшего депутата от БПП Мамчура купила квартиру в Черногории за полмиллиона гривен

Жена бывшего депутата от БПП Мамчура купила квартиру в Черногории за полмиллиона гривен

Надежда Комендантова
Недвижимость, Черногория, Юлий Мамчур, БПП, Экс-депутат Рады
Юлий Мамчур с женой. фото: facebook/Мамчур
Юлий Мамчур с женой. фото: facebook/Мамчур

Жена бывшего депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция "Блок Петра Порошенко") Лариса купила квартиру в Черногории за 550 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно декларации 17 сентября 2019 года, жена Мамчура приобрела квартиру в Черногории площадью 28 кв.м.

Таким образом, на жену депутата задекларированы 2 земельных участка, жилой дом и квартира.

В то время как на депутата - 1 квартира в Киеве площадью 43,2 кв.м.

Как сообщали Українськi Новини, бывший депутат от БПП Мамчур получил рекордные 622 тыс. гривен при увольнении с военной службы.

Ранее один из помощников бывшего депутата Верховной Рады Юлия Мамчура ранил из травматического оружия подростка в Киевской области.

 

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