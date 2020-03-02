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  • Необходимо найти вместо Гончарука человека, который справится с экономическими вызовами, – журналистка
02 марта 2020, понедельник, 13:26 478
Кабмин 2020-03-02T13:34:55+02:00
Українські Новини
Необходимо найти вместо Гончарука человека, который справится с экономическими вызовами, – журналистка

Необходимо найти вместо Гончарука человека, который справится с экономическими вызовами, – журналистка

Татьяна Зотова
Кабинет Министров Украины, Янина Соколовская, Алексей Гончарук
Янина Соколовская. Фото: facebook.com
Янина Соколовская. Фото: facebook.com

В Офисе Президента Украины осознают три вызова, которые стоят перед Владимиром Зеленским в связи с неудовлетворительной деятельностью правительства Алексея Гончарука

Об этом написала журналистка Янина Соколовская на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее мнению, нынешнее правительство бюджет выполнить не может, макроэкономические показатели идут вниз, а на горизонте маячит пандемия и связанные с ней экономические потери, в том числе и перспектива мирового экономического кризиса. И необходимо найти кандидата в премьер-министры, который с этими вызовами справится.

"В сухом остатке слишком мало людей, способных не то, что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. Сергею Тигипко эта игра не по возрасту и не по стилю, он кризисные партии не играет. К тому же имиджевые потери для Зе в случае такого выбора будут огромными... Есть еще Арсен Аваков, но при таком премьере Президент-Зе - политический нежилец, он превратиться в "королеву", вроде как Президент, только ничего не решает. То есть Аваков для Зе - не вариант", - отметила Соколовская.

По ее мнению, есть еще вариант - новый вице-премьер Денис Шмыгаль.

"Для Зе он - не худший вариант: с Коломойским не связан, от Ахметова вполне независим, львовянин, негатива не набрал, пиариться не любит и подсиживать Зеленского не станет - в Президенты не стремится. Это оптимальный вариант для Зеленского, чтобы провести, к примеру, децентрализацию и пойти на выборы уже с пониманием, что Президенту есть на чем договариваться с местными элитами. В данный момент за децентрализацию взялся Денис Шмыгаль. И пока все у него идет по плану", - написала Соколовская.

В поддержку версии со Шмыгалем написала на своей странице в Facebook и известная журналистка Наталья Влащенко.

"Ходят слухи, что Дениса Шмигаля готовят на премьера. В программе, кстати, я у него прямо спросила. Ответил уклончиво… В целом, Денис мне понравился. Разве что чуть более осторожнее, чем я люблю… Так что вариант неплохой. Возможно, даже хороший. Умеет говорить и молчать, когда надо", - написала Наталья Влащенко.

Напомним, по требованию Президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта.

В Офисе Президента сообщили, что глава государства просит включить в повестку дня вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете Министров Украины. Также Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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