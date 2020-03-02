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  • Новый Председатель Лубенского РГА является одним из фигурантов дела о похищении 420 тонн кукурузы
02 марта 2020, понедельник, 12:49 150 Документ
Политика 2020-03-02T12:49:01+02:00
Українські Новини
Новый Председатель Лубенского РГА является одним из фигурантов дела о похищении 420 тонн кукурузы

Новый Председатель Лубенского РГА является одним из фигурантов дела о похищении 420 тонн кукурузы

Павел Твердохлиб
Суд, Уголовное дело, Олег Синегубов, Анастасия Ляшенко, Александр Цыганенко
Александр Цыганенко и Олег Синегубов Фото: adm-pl.gov.ua
Александр Цыганенко и Олег Синегубов Фото: adm-pl.gov.ua

20 февраля Президент Украины подписал распоряжение "О назначении Александра Цыганенко головой Лубенского районной государственной администрации Полтавской области". 25 февраля нового руководителя РГА представил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует портал poltava.to.

В представлении также приняли участие народные депутаты Украины Анастасия Ляшенко и Максим Березин. В частности, Анастасия Ляшенко подчеркнула, что ее внимание к Лубенскому району и действий руководства будет особенно пристальным, ведь это ее родной район.

Александр Цыганенко является владельцем фермерского хозяйства "Фаворит-Агро Плюс". В 2018 году от предпринимательской деятельности он получил доход в 4,6 млн грн, а его жена – 2,2 млн грн.

В Хозяйственном суде Черкасской области находится исполнительное производство, согласно которому, 18 октября 2018 суд обязал взыскать с с/х предприятия "Паритет-Агроинвест" в пользу ООО "ЛНЗ" 1,4 млн грн. Должник использовал земельные участки возле села Виришальне Лохвицкого района - выращивал и не собрал урожай кукурузы в 2018 году. Суд описал этот урожай и наложил на него арест.

Согласно Единого государственного реестра судебных решений, существует уголовное производство о похищении этого урожая кукурузы с вышеуказанного земельного участка в период со 2 на 3 апреля 2019 Кроме этого, в рапорте следователя указано, что 420 тонн кукурузы, по предварительному сговору, похитила группа лиц, в которую входил основатель ФГ "Фаворит Агро Плюс". Владельцем и основателем фермерского хозяйства является Александр Цыганенко.

По версии следствия, группа лиц сговорилась с посредником, а также представителем ООО "ЛНЗ", который знал о временном отсутствии охраны на полях.

В комментарии репортерам народный депутат Анастасия Ляшенко отметила, что в постановлении следователя судьи указана версия следователя о совершении уголовного преступления Александром Цыганенко. Этой версии еще предстоит найти свое подтверждение в процессе осуществления досудебного расследования уполномоченным органом, выводы которого должны подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами, которые должны отвечать требованиям Уголовно-процессуального кодекса. В дальнейшем вина Александра Цыганенко должна быть подтверждена обвинительным приговором суда.

Поэтому говорить сейчас, что Александр Цыганенко имеет непосредственное отношение к данному уголовного преступления рано. Более того, земли, на которых собран урожай и вывезено зерно, находящихся в пользовании предприятия, принадлежащего Александру Цыганенко.

- Лично у меня складывается впечатление, что работники правоохранительных органов занимаются отработкой заказа определенных заинтересованных лиц, - отметила Анастасия Ляшенко. - И здесь, у меня, как у народного депутата, возникают вопросы, с которыми буду разбираться.

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