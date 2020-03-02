Новый Председатель Лубенского РГА является одним из фигурантов дела о похищении 420 тонн кукурузы

20 февраля Президент Украины подписал распоряжение "О назначении Александра Цыганенко головой Лубенского районной государственной администрации Полтавской области". 25 февраля нового руководителя РГА представил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует портал poltava.to.

В представлении также приняли участие народные депутаты Украины Анастасия Ляшенко и Максим Березин. В частности, Анастасия Ляшенко подчеркнула, что ее внимание к Лубенскому району и действий руководства будет особенно пристальным, ведь это ее родной район.

Александр Цыганенко является владельцем фермерского хозяйства "Фаворит-Агро Плюс". В 2018 году от предпринимательской деятельности он получил доход в 4,6 млн грн, а его жена – 2,2 млн грн.

В Хозяйственном суде Черкасской области находится исполнительное производство, согласно которому, 18 октября 2018 суд обязал взыскать с с/х предприятия "Паритет-Агроинвест" в пользу ООО "ЛНЗ" 1,4 млн грн. Должник использовал земельные участки возле села Виришальне Лохвицкого района - выращивал и не собрал урожай кукурузы в 2018 году. Суд описал этот урожай и наложил на него арест.

Согласно Единого государственного реестра судебных решений, существует уголовное производство о похищении этого урожая кукурузы с вышеуказанного земельного участка в период со 2 на 3 апреля 2019 Кроме этого, в рапорте следователя указано, что 420 тонн кукурузы, по предварительному сговору, похитила группа лиц, в которую входил основатель ФГ "Фаворит Агро Плюс". Владельцем и основателем фермерского хозяйства является Александр Цыганенко.

По версии следствия, группа лиц сговорилась с посредником, а также представителем ООО "ЛНЗ", который знал о временном отсутствии охраны на полях.

В комментарии репортерам народный депутат Анастасия Ляшенко отметила, что в постановлении следователя судьи указана версия следователя о совершении уголовного преступления Александром Цыганенко. Этой версии еще предстоит найти свое подтверждение в процессе осуществления досудебного расследования уполномоченным органом, выводы которого должны подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами, которые должны отвечать требованиям Уголовно-процессуального кодекса. В дальнейшем вина Александра Цыганенко должна быть подтверждена обвинительным приговором суда.

Поэтому говорить сейчас, что Александр Цыганенко имеет непосредственное отношение к данному уголовного преступления рано. Более того, земли, на которых собран урожай и вывезено зерно, находящихся в пользовании предприятия, принадлежащего Александру Цыганенко.

- Лично у меня складывается впечатление, что работники правоохранительных органов занимаются отработкой заказа определенных заинтересованных лиц, - отметила Анастасия Ляшенко. - И здесь, у меня, как у народного депутата, возникают вопросы, с которыми буду разбираться.