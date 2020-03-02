Правительство не ищет конфликтов, но мы боремся с коррупцией,— Гончарук прокомментировал конфликт с Коломойски

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о его конфликта с олигархом Игорем Коломойским и энергетическими компаниями.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Кабмине, Гончарук заявил, что без перехода на личности будет продолжать борьбу с коррупцией, но его приоритетом является налаживание отношений с крупным украинским бизнесом.

"Мое правительство будет продолжать борьбу с коррупцией, уничтожать теневые схемы в экономике и повышать эффективность в государственном секторе. Одновременно с этим наш приоритет в налаживании партнерства с крупным украинским бизнесом. Мы не ищем конфликтов", - отметил Гончарук.