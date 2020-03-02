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  • Правительство не ищет конфликтов, но мы боремся с коррупцией,— Гончарук прокомментировал конфликт с Коломойски
02 марта 2020, понедельник, 12:16 640
Политика 2020-03-02T12:17:58+02:00
Українські Новини
Правительство не ищет конфликтов, но мы боремся с коррупцией,— Гончарук прокомментировал конфликт с Коломойски

Правительство не ищет конфликтов, но мы боремся с коррупцией,— Гончарук прокомментировал конфликт с Коломойски

Таня Войтюк
Кабмин, Гончарук, Игорь Коломойский, Алексей Гончарук
Гончарук Алексей Фото: КМУ
Гончарук Алексей Фото: КМУ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о его конфликта с олигархом Игорем Коломойским и энергетическими компаниями.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Кабмине, Гончарук заявил, что без перехода на личности будет продолжать борьбу с коррупцией, но его приоритетом является налаживание отношений с крупным украинским бизнесом.

"Мое правительство будет продолжать борьбу с коррупцией, уничтожать теневые схемы в экономике и повышать эффективность в государственном секторе. Одновременно с этим наш приоритет в налаживании партнерства с крупным украинским бизнесом. Мы не ищем конфликтов", - отметил Гончарук.

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