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  • У Овнов успешный день, а Весов ждут перемены на личном фронте — женский гороскоп на понедельник
02 марта 2020, понедельник, 05:28 99 Инфографика
Lifestyle 2020-03-02T05:37:15+02:00
Українські Новини
У Овнов успешный день, а Весов ждут перемены на личном фронте — женский гороскоп на понедельник

У Овнов успешный день, а Весов ждут перемены на личном фронте — женский гороскоп на понедельник

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Женский праздник может быть не только 8 марта. По словам астрологов, для того, чтобы каждый день сделать праздничным, чтобы избежать неприятностей и конфликтов, нужно прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды приготовили представительницам всех знаков зодиака на понедельник, 2 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник удача будет преследовать женщин-Овнов буквально по пятам. Звезды уверяют, что добиться успеха в этот день будет не особо сложно. Энергетике понедельника будет соответствовать одежда в деловом стиле.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Времени для романтики у женщин-Тельцов не останется. Понедельник будет насыщен рабочими заботами. Зезды советуют на вечер запланировать поход к массажисту или на йогу, чтобы расслабиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для того, чтобы не допустить серьезных ошибок, женщинам-Близнецам не следует принимать кардинальных решений в этот день. Звезды уверяют, что энергетике понедельника будет соответствовать одежда пастельных тонов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Днем женщины-Раки будут заняты рабочими моментами. А вечер звезды советуют посвятить уходовым процедурам. Тем более, что посещение салона красоты принесет в понедельних хорошие результаты.

Лев (23 июля – 22 августа)

В понедельник за женщинами-Львами будут очень сильно наблюдать окружающие. Зезды советуют следить за каждым своим словом и за каждым шагом, чтобы не дать повода для сплетен.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День будет посвящен отношениям. Будь-то отношения внутри рабочего коллектива или отношения семейные. Звезды уверяют, что в понедельник женщинам-Девам придется проявить львиную долю выдержки и умение договариваться, чтобы избежать конфликтов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В понедельник у женщин-Весов появится стойкое желание к переменам в жизни. Звезды советуют не противиться ему, ведь изменения пойдут Весам на пользу. На личном фронте в этот день также следует ждать перемен. Особенно тем представительницам знака, которые не состоят в отношениях. В понедельник есть шанс встретить вторую половинку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник женщины-Скорпионы могут потерять контроль над происходящим. Звезды советуют отпустить ситуацию и наблюдать со стороны. Ничего плохого в этот день не случится.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У женщин-Стрельцов будет благоприятный день для начинаний. Звезды уверяют, что успех любой затеи гарантирован. А вот в финансовых вопросах в этот день следует быть аккуратнее. В понедельник звезды не рекомендуют совершать имульсивные покупки. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Понедельник станет началом чего-то хорошего в жизни женщин-Козерогов. Звезды будут на стороне Козерогов. Воспользуйтесь этим днем для реализации давних желаний и целей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день окружающие специально будут испытывать терпение женщин-Водолеев. Но звезды уверяют, что Водолеи с честью смогут преодолеть все испытания. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда ярких, но не кричащих цветов, как символ решительности представительниц этого знака зодиака.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Склонность требовать от себя слишком многого может сыграть с женщинами-Рыбами плохую шутку в понедельник. Звезды советуют хоть на день переложить часть ответственности на других. 

Как сообщали Українські Новини, астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака заняться своим здоровьем.

Также 2 марта отмечают Чистый понедельник и Международный день спички.

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