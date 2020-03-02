У Овнов успешный день, а Весов ждут перемены на личном фронте — женский гороскоп на понедельник

Женский праздник может быть не только 8 марта. По словам астрологов, для того, чтобы каждый день сделать праздничным, чтобы избежать неприятностей и конфликтов, нужно прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды приготовили представительницам всех знаков зодиака на понедельник, 2 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник удача будет преследовать женщин-Овнов буквально по пятам. Звезды уверяют, что добиться успеха в этот день будет не особо сложно. Энергетике понедельника будет соответствовать одежда в деловом стиле.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Времени для романтики у женщин-Тельцов не останется. Понедельник будет насыщен рабочими заботами. Зезды советуют на вечер запланировать поход к массажисту или на йогу, чтобы расслабиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для того, чтобы не допустить серьезных ошибок, женщинам-Близнецам не следует принимать кардинальных решений в этот день. Звезды уверяют, что энергетике понедельника будет соответствовать одежда пастельных тонов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Днем женщины-Раки будут заняты рабочими моментами. А вечер звезды советуют посвятить уходовым процедурам. Тем более, что посещение салона красоты принесет в понедельних хорошие результаты.

Лев (23 июля – 22 августа)

В понедельник за женщинами-Львами будут очень сильно наблюдать окружающие. Зезды советуют следить за каждым своим словом и за каждым шагом, чтобы не дать повода для сплетен.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День будет посвящен отношениям. Будь-то отношения внутри рабочего коллектива или отношения семейные. Звезды уверяют, что в понедельник женщинам-Девам придется проявить львиную долю выдержки и умение договариваться, чтобы избежать конфликтов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В понедельник у женщин-Весов появится стойкое желание к переменам в жизни. Звезды советуют не противиться ему, ведь изменения пойдут Весам на пользу. На личном фронте в этот день также следует ждать перемен. Особенно тем представительницам знака, которые не состоят в отношениях. В понедельник есть шанс встретить вторую половинку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник женщины-Скорпионы могут потерять контроль над происходящим. Звезды советуют отпустить ситуацию и наблюдать со стороны. Ничего плохого в этот день не случится.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У женщин-Стрельцов будет благоприятный день для начинаний. Звезды уверяют, что успех любой затеи гарантирован. А вот в финансовых вопросах в этот день следует быть аккуратнее. В понедельник звезды не рекомендуют совершать имульсивные покупки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Понедельник станет началом чего-то хорошего в жизни женщин-Козерогов. Звезды будут на стороне Козерогов. Воспользуйтесь этим днем для реализации давних желаний и целей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день окружающие специально будут испытывать терпение женщин-Водолеев. Но звезды уверяют, что Водолеи с честью смогут преодолеть все испытания. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда ярких, но не кричащих цветов, как символ решительности представительниц этого знака зодиака.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Склонность требовать от себя слишком многого может сыграть с женщинами-Рыбами плохую шутку в понедельник. Звезды советуют хоть на день переложить часть ответственности на других.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака заняться своим здоровьем.

Также 2 марта отмечают Чистый понедельник и Международный день спички.