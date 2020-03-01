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01 марта 2020, воскресенье, 18:44 102
Азия 2020-03-01T19:45:02+02:00
Українські Новини
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога

В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога

Ольга Фандорина
Смог, Коронавирус, Загрязнение атмосферы, Коронавирус в Китае
Китай. Фото: news.sky.com
Китай. Фото: news.sky.com

Согласно спутниковым снимкам NASA, в Китае произошло резкое снижение уровня выбросов диоксида азота. Ученые считают, что снизить уровень загрязнения воздуха помогла эпидемия коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Ученые напоминают о том, что снижение активности заводов в Китае связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса. А диоксид азота, в свою очередь, связан с работой промышленных предприятий и автотранспортом.

Исследователи NASA отмечают, что сначала снижение уровня этого ядовитого газа произошло недалеко от источника вспышки в городе Ухань. После этого тенденция распространилась по всему Китаю.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Также по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

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