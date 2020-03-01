В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога

Согласно спутниковым снимкам NASA, в Китае произошло резкое снижение уровня выбросов диоксида азота. Ученые считают, что снизить уровень загрязнения воздуха помогла эпидемия коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Ученые напоминают о том, что снижение активности заводов в Китае связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса. А диоксид азота, в свою очередь, связан с работой промышленных предприятий и автотранспортом.

Исследователи NASA отмечают, что сначала снижение уровня этого ядовитого газа произошло недалеко от источника вспышки в городе Ухань. После этого тенденция распространилась по всему Китаю.

Как сообщали Українські Новини, новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае.

Также по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

Коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.