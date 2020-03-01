К третьей годовщине создания Нацдружин в Киеве организовали масштабный спортивный турнир-мистерию

Вчера, 29 февраля, Национальные Дружины отмечали третью годовщину со дня создания патриотической организации. Отпраздновать событие нацдружинники решили в Киеве, где вчера проходил масштабный всеукраинский турнир. Прийти посмотреть на соревнования патриотов и поболеть за участников смог каждый желающий. Всего в мероприятии приняли участие около 1000 человек. Среди приглашенных присутствовало много ветеранов и представителей различных военных подразделений.

Об этом сообщается в телеграм-канале патриотической организации.

"К третьей годовщине создания организации Национальные Дружины в Киеве проводят всеукраинский турнир, где соревнуются нацдружинники со всей страны. Наши ребята начали с челночного бега, далее - соревнования по становой тяге. Самое интересное только впереди. Команды максимально заряжены, а в зале царит динамичная и дружеская атмосфера! Приходи и посмотри все собственными глазами", - говорилось в приглашении.

Турнир проходил в культовом для киевских патриотов спортзале N.D.Gym, что находится по адресу ул. Новоконстантиновская, 15 (м. Почайна).

Мероприятие было спортивным и одновременно мистическим. Торжественной частью, которая началась по завершении соревнований была – Мистерия Огня и Духа Победителей.



Во время торжественной речи Лидер Азовского Движения, Андрей Билецкий акцентировал внимание на важности деятельности организации.





"Три года назад десяток ветеранов войны обратились ко мне с предложением создать Национальные Дружины. Желание было очень простое: бороться за порядок на украинских улицах и работать с молодым поколением."

Полная версия обращения доступна в телеграмм канале Андрея Билецкого.