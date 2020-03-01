Близнецы нарвутся на критику, а у Стрельцов будет удачный день — женский гороскоп на воскресенье

Женский день может быть не только 8 марта. Астрологи уверяют, если прислушиваться к звездам, то можно избежать многих неприятностей и сделать каждый день похожим на праздник. Подробнее об астрологическом прогнозе на первый день весны, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье семья потребует внимания женщин-Овнов. Звезды советуют не отказывать им в этом. А вот на личном фронте Овнов, которые не состоят в отношениях, в этот день не произойдет ничего неординарного.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для того, чтобы решить проблемы, которые возникнут в этот день, женщинам-Тельцам необходимо будет попросить близких о помощи. Звезды уверяют, что только взгляд со стороны поможет разложить все по полочкам. Также не стоит пренебрегать уходовыми процедурами в воскресенье. Они принесут хороший результат.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день женщины-Близнецы постоянно будут нарываться на критику. Это очень сильно может подорвать их самооценку. Звезды советуют не принимать критику близко к серду. Помните, что все в этом мире субъективно.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье женщин-Раков не будет покидать уверенность в правильности принятых ранее решений. Звезды уверяют, что эта уверенность небезосновательная, ведь Раки на правильном пути.

Лев (23 июля – 22 августа)

В воскресенье возможна встреча с человеком, который в будущем повлияет на карьерный рост женщин-Львов. Звезды советуют на эту встречу надеть деловой костюм, чтобы показать серьезность своих намерений.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день женщин-Дев будет окружать множество сплетен. В том числе и о них самих. Звезды советуют не обращать на это внимание, только нервы зря растратите. Лучше всего потратить это время на посещение салона красоты. Хороший результат в этот день обеспечен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У женщин-Весов будет хороший день для исполнения давних желаний. Звезды в воскресенье будут на их стороне. Не следует упускать такой шанс. Также благоприятный день для смены стиля и посещения парикмахера.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день женщинам-Скорпионам могут сделать деловое предложение, которое повлечет за собой неплохую прибыль. Звезды уверяют, что энергетике этого дня будет соответствовать деловой стиль.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Этот день может стать хорошим началом для реализации планов женщин-Стрельцов. Нужно лишь приложить чуточку усилий. Звезды уверяют, что успех гарантирован.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье женщины-Козероги начнут пожинать плоды своих прошлых решений. А близкие и друзья смогут составить хорошую компанию в этот день и разделить радость Козерогов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Воскресенье сулит удачу для женщин-Водолеев, которые не состоят в отношениях. В этот день в их личной жизни могут произойти серьезные перемены. А Водолеям, которые состоят в отношениях, звезды советуют устроить романтический ужин своей второй половинке. Это поможет укреплению отношений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день женщины-Рыбы будут очень вспыльчивыми в отношении близких. Даже мелочь может привести к большому скандалу. Звезды советуют поберечь свои нервы и постараться меньше контактировать с близкими. Лучше всего провести воскресенье на йоге или у массажиста.

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