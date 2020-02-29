В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда

В пятницу, 28 февраля, на вечеринке в честь дня рождения российской инстаблогерши Екатерины Диденко умерли три человека из-за сухого льда, который засыпали в бассейн. Об этом пишет BBC Россия.

Причиной смерти участников банной вечеринки на юге Москвы, по предварительным данным, стало удушье. Инцидент произошел банном комплексе "Девятый вал".



Сообщается, что в разгар вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Это вещество представляет собой замороженную двуокись углерода, которая уже при комнатной температуре быстро превращается в тяжелый углекислый газ. Несколько гостей прыгнули в бассейн и тут же начали терять сознание.



"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия", - говорится на сайте Следственного комитета.

СКР сообщает также о госпитализации еще нескольких участников мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

UPD: число погибших увеличилось до трех. Один из тяжело пострадавших - 32-летний мужчина - скончался ночью в реанимации. По данным российских СМИ, это супруг Екатерины Диденко. Еще трое пострадавших находятся в больнице.







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