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29 февраля 2020, суббота, 16:21 231
Происшествия 2020-02-29T16:22:18+02:00
Українські Новини
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда

В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда

Валерия Драгомирова
Москва, Россия, Несчастный случай, Сухой лед

В пятницу, 28 февраля, на вечеринке в честь дня рождения российской инстаблогерши Екатерины Диденко умерли три человека из-за сухого льда, который засыпали в бассейн. Об этом пишет BBC Россия.

Причиной смерти участников банной вечеринки на юге Москвы, по предварительным данным, стало удушье. Инцидент произошел банном комплексе "Девятый вал".


Сообщается, что в разгар вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Это вещество представляет собой замороженную двуокись углерода, которая уже при комнатной температуре быстро превращается в тяжелый углекислый газ. Несколько гостей прыгнули в бассейн и тут же начали терять сознание.

"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия", - говорится на сайте Следственного комитета.

СКР сообщает также о госпитализации еще нескольких участников мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

UPD: число погибших увеличилось до трех. Один из тяжело пострадавших - 32-летний мужчина - скончался ночью в реанимации. По данным российских СМИ, это супруг Екатерины Диденко. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

 
 
 
 
 
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😱Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех - 29 февраля 2020 ———————————————————— 🔺По данным источника в экстренных службах, умер муж блогера Екатерины Диденко, которая отмечала день рождения в банном комплексе, увеличилось до трех человек. ———————————————————— 🔺"В реанимации умер Валентин Диденко - муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе", - сказал собеседник агентства. ———————————————————— 🔺В больнице еще остаются четверо пострадавших. ———————————————————— 🔺В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. ———————————————————— 🔺Двое из них умерли на месте. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. ———————————————————— 🔺Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). ———————————————————— 🔺Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек. ————————————————————#хабаровскийкрай #регион27 #кмс #комсомольск #комсомольскнаамуре #городюности #komsagram #kms #komsomolsk #gorodkomsomolsk #комсаграм #кхв ———————————————————— #komsomolskonamur #komsomolsknaamure #комса #khabarovsk #kms27 #khv #27region#khv27region ————————————————————#дальнийвосток #kms#владивосток #хабаровск#россия #russia#khabkrai#vladivostok ———————————————————— #27регион #комсомольск_на_амуре #москва ————————————————————

Публикация от 📺 НОВОСТИ РОССИИ 🇷🇺 И МИРА🗺 (@newsrussia27)

 
 
 
 
 
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😱Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех - 29 февраля 2020 ———————————————————— 🔺По данным источника в экстренных службах, умер муж блогера Екатерины Диденко, которая отмечала день рождения в банном комплексе, увеличилось до трех человек. ———————————————————— 🔺"В реанимации умер Валентин Диденко - муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе", - сказал собеседник агентства. ———————————————————— 🔺В больнице еще остаются четверо пострадавших. ———————————————————— 🔺В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. ———————————————————— 🔺Двое из них умерли на месте. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. ———————————————————— 🔺Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). ———————————————————— 🔺Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек. ————————————————————#хабаровскийкрай #регион27 #кмс #комсомольск #комсомольскнаамуре #городюности #komsagram #kms #komsomolsk #gorodkomsomolsk #комсаграм #кхв ———————————————————— #komsomolskonamur #komsomolsknaamure #комса #khabarovsk #kms27 #khv #27region#khv27region ————————————————————#дальнийвосток #kms#владивосток #хабаровск#россия #russia#khabkrai#vladivostok ———————————————————— #27регион #комсомольск_на_амуре #москва ————————————————————

Публикация от 📺 НОВОСТИ РОССИИ 🇷🇺 И МИРА🗺 (@newsrussia27)


Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге два блогера погибли, снимая видео в заброшенной шахте. 

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