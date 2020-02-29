Волонтер Друзенко призвал расправиться с Портновым, но получил неожиданный ответ

Участник Майдана, волонтер АТО и публицист Геннадий Друзенко на своей странице в Facebook в заувалированной форме призвал к убийству юриста Андрея Портнова.

Друзенко написал, что в Украине, по его мнению, нет "настоящих последователей Степана Бандеры". Доказательством этого, по его мнению, является то, что Андрей Портнов до сих пор "глумится над Майданом".



"Степан Бандера - не мой герой. Я всегда это публично признавал. Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их. А вот относительно современных "бандеровцев", которые паразитируют на имени практика и вдохновителя политики свершившихся фактов, у меня есть огромное подозрение, что они ненастоящие", - сказал волонтер.

Далее он пояснил почему так считает: "я утверждаю, что пока Портнов безнаказанно и публично глумится над Майданом, в Украине нет ни одного настоящего бандеровца - есть лишь ряженные и самозванцы".



"Никогда не поверю, что у Портнова охрана лучше министра внутренних дел межвоенной Польши Бронислава Перацкого (министр был убит оуновцами по приказу Бандеры в 1934 году - Ред.) или секретаря советского консульства во Львове агента иностранного отдела ОГПУ Алексея Майлова (был убит в 1933 году во время нападения оуновцев на консульство - Ред.)", - заявил активист.



В конце сообщения он обратился к тем, кто называет себя "бандеровцами" и призвал либо быть "настоящими последователями Бандеры", либо не упоминать его имя попусту.

Пост Друзенко. Скриншот: Facebook/Gennadiy Druzenko

Портнов отреагировал на этот пост в своем Telegram-канале.



"Конечно, друзья, я НХ видел угрозы всего этого бродячего по стране быдла и поднявшегося со дна рогулья. Но хочу сказать, что при бездействии властей и отсутствии государственной политики в отношении радикалов и бродячих по стране активистов, патриотов, вооружённых бандформирований и остального отребья, нам придётся отвечать на эти тезисы саморегулированием", - написал Портнов.

Порнов ответил Друзенко. Скриншот: Telegram/Андрей Портнов



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