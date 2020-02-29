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29 февраля 2020, суббота, 11:40 144
Общество 2020-02-29T11:51:24+02:00
Українські Новини
С 1 марта украинцы будут ездить в Россию только по биометрическому паспорту

С 1 марта украинцы будут ездить в Россию только по биометрическому паспорту

Ольга Фандорина
Россия, Госпогранслужба, Биометрический паспорт, Въезд в Россию

С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится биометрический загранпаспорт. Об этом в пятницу, 28 февраля напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

При этом в МинВОТ в очередной раз отметили, что пересечение границы Украины через неподконтрольные Киеву КПП является нарушением закона.

В ведомстве заявили, что несмотря на незаконность таких "путешествий" украинцы продолжают попадать в Россию через неподконтрольные пункты пропуска, в том числе и через "Меловое". 

Как сообщали Українськi Новини, пограничники расширили причины, которые являются уважительными для въезда россиян в Украину. Во время военного положения в Украину не пускали мужчин-россиян от 16 до 60 лет

Тем временем двух российских журналисток не впустили в Украину.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба заявляла о готовности к введению визового режима для россиян.

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