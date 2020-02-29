У Стрельцов будет удачный день для перемен, а Рыбы окажутся в центре внимания — женский гороскоп на субботу

Близится 8 марта - Международный женский день. День, когда все женщины чувствуют себя особенными. Но для того, чтобы каждый день был похож на праздник, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, какие изменения приготовили звезды представительницам всех знаков зодиака на субботу, 29 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для того, чтобы добиться успеха в делах, женщинам-Овнам не следует постраиваться под кого-то. В этот день лучше действовать только так, как подсказывает собственная интуиция.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В субботу женщины-Тельцы убедятся, что их успехам препятствует всего один человек. Но звезды советуют не бросаться на него с кулаками, а сперва поговорить. Лучше всего энергетике этого дня будет соответствовать одежда ярких цветов, как символ решительности Тельцов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Суббота подарит женщинам-Близнецам увереность в правильности принятых решений. Звезды советуют воспользоваться этим, чтобы распланировать следующую неделю. А вот на личном фронте не произойдет никаких изменений.

Рак (21 июня – 22 июля)

Женщинам-Ракам звезды советуют отложить все планы на другой день и хорошенько отдохнуть. Только это поможет восстановить силы после трудовой недели. Благоприятным будет посещение массажиста или SPA.

Лев (23 июля – 22 августа)

В субботу женщины-Львы столкнутся с проблемами в отношениях с близкими. Для того, что избежать крупных ссор, звезды советуют искать компромиссы и уступать. А вот для посещения косметолога будет благоприятный день. Любые процедуры принесут хороший результат.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для того, чтобы двигаться дальше, женщинам-Девам нужно отпустить прошлое. Звезды уверяют, что не будет лучшего дня для этого, чем суббота. День будет благоприятным также и для смены стиля, и для посещения парикмахера.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют женщинам-Весам позволить себе в субботу чуточку больше, чем обычно. Весы этого заслужили. Удачным будет поход по магазинам и посещение косметолога.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют женщинам-Скорпионам пересмотреть свои привычки и взгляды на жизнь. Именно в этот день Скорпионы смогут увидеть больше, чем обычно. А вечер субботы пройдет в романтической атмосфере.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу у женщин-Стрельцов будет благоприятный день для перемен. Если давно задумывались о переезде, ремонте, перестановке мебели или смене стиля, то воспользуйтесь этим шансом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют женщинам-Козерогам переложить часть проблем на друзей и близких, ведь есть риск, что Козероги не справятся со всем одни. Часть дня можно посвятить уходовым процедурам, они принесут хороший результат.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Субботу звезды советуют женщинам-Водолеям провести в компании друзей. Они очень нуждаются в Водолеях. А представительницы этого знака, которые не состоят в отношениях, могут встретить вторую половинку в компании друзей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день женщины-Рыбы окажутся в центре внимания. Рыбы легко смогут очаровать любого человека. Звезды советуют не упускать этот шанс. А вот для посещения косметолога будет не особо удачный день.

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Также 29 февраля в мире отмечают Международный день редких болезней, а славяне отмечают День Кащея.