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28 февраля 2020, пятница, 19:32 514
Транспорт 2020-02-28T19:32:40+02:00
Українські Новини
Омелян рядом с Червоненко теряет лицо, – правозащитник Наумович

Омелян рядом с Червоненко теряет лицо, – правозащитник Наумович

Петр Стуженко
Мининфраструктуры, Евгений Червоненко, Владимир Омелян, Сергей Наумович
Владимир Омелян и Евгений Червоненко. Скриншот: Youtube
Владимир Омелян и Евгений Червоненко. Скриншот: Youtube

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в попытке очернить своего преемника согласился участвовать в эфире с одиозным политиком Евгением Червоненко, известным своими пророссийскими взглядами.

Об этом на своей странице социальной сети в Facebook написал правозащитник Сергей Наумович.

"Вчера переключал ТВ-каналы и наткнулся на дебаты двух экс-министров транспорта: "Червонца" (Евгения Червоненко) и Омеляна. Жалкое зрелище, но посмотреть было забавно. Оба пришли посеять зраду о Мининфраструктуры, о нынешнем министре Криклие, и это прогнозируемо. Уже за полгода "все пропало", разумеется, а при них был расцвет транспортной сферы", - иронизирует блогер.

Он подчеркнул, что ни Владимир Омелян, ни Евгений Червоненко, не отметились серьезными достижениями во время пребывания на министерской должности. Червоненко, например, открыто занимался лоббированием интересов своей фирмы - международного транспортного автоперевозчика, а в последнее время выражал настолько "ватные" взгляды, так что у людей, называющих себя патриотами, не может быть с ним ничего общего.

"Омелян хоть и "ноль", но умудрился поставить знак равенства между собой и маргиналом со знаком "минус". Вообще на эфире Владимир (Омелян) традиционно изображал из себя интеллигента, хотя его Facebook-страница говорит об обратном. Он несколько лет, напомню, на каждом углу, в каждых "Васюках" и каждой собаке горячо рассказывал про межгалактический гиперлуп, но не дошел даже до начала разработки реального проекта. В итоге Владимир на закате карьеры министра пообещал в Николаеве на вокзале отремонтировать общественный туалет. Отремонтировали ли туалет, кстати? Кто в курсе?", - написал Наумович.

При этом он подчеркнул, что предыдущие руководители Мининфраструктуры не сумели запустить концессию в портах, тогда как нынешнему руководству МИУ это удалось.

Как сообщалось, именно Евгений Червоненко организовал недавний протест водителей фур против введения весового контроля. За участие в акции каждый дальнобойщик якобы получил по 500 гривен.

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