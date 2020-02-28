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28 февраля 2020, пятница, 18:23 453
Транспорт 2020-02-28T18:23:45+02:00
Українські Новини
Дорога через "Барабашово" обойдется в 1 млрд гривен, – депутат Харьковского горсовета

Дорога через "Барабашово" обойдется в 1 млрд гривен, – депутат Харьковского горсовета

Петр Стуженко
Барабашово, Харьковский горсовет, Игорь Черняк
Игорь Черняк. Фото: Facebook
Игорь Черняк. Фото: Facebook

Депутат Харьковского городского совета, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк считает, что дорога через территорию торгового центра (ТЦ) "Барабашово", которая будет стоить больше 1 млрд гривен, не решит проблем автомобилистов, а городским властям лучше обратить внимание на объекты социальной инфраструктуры и дырявые трубы.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Нужна ли Харькову новая дорога с Салтовки в центр? Безусловно и однозначно. И под этим подпишется, думаю каждый, кто проводит лишние полчаса жизни в пробках по утрам и вечерам. Но... а вот тут есть сразу несколько "но". Больших таких и очень даже важных", - написал Черняк.

По его мнению, дорога через ТЦ "Барабашово" не будет иметь никакого смысла без строительства новой развязки в районе метро "Киевская". Иначе, получится эффект горлышка в бутылке и весь транспортный поток уперся в один перекресток.

Также, по мнению Черняка, логично начинать работы именно с Веснина, после чего – переходить к развязке на "Киевской" и только после этого - заниматься новой пробивкой через ТЦ "Барабашово".

"На "Киевской" нужна новая развязка. Современная и многоуровневая. Если не будет развязки, то новая дорога не решит ту проблему, которую должна решить. Но это еще полбеды. Дальше есть спуск Веснина и улица Веснина. Опять же - необходимо расширение дороги и новая развязка. Таким образом, проблема решается только в комплексе", - написал Черняк.

Соучредитель Харьковского антикоррупционного центра также отметил, что на строительство дороги, не считая строительства развязок и расширения существующих магистралей, необходимо не меньше 1 млрд гривен, "которых в бюджете постоянно на все не хватает, особенно - на больницы и гнилые трубы". Черняк акцентировал, что "на эти средства в городе можно было бы решить массу инфраструктурных проблем, но это если думать о Харькове и харьковчанах".

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