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28 февраля 2020, пятница, 18:17 55
Финансы 2020-02-28T18:23:09+02:00
Українські Новини
НБУ оштрафовал 3 банка на 1 млн гривен

НБУ оштрафовал 3 банка на 1 млн гривен

Ярина Вацяк
НБУ, Банки, ПИН Банк, Банк Львов, А-Банк
Нацбанк
Нацбанк

Национальный банк оштрафовал Первый инвестиционный банк на 200 тыс. гривен, А-Банк и банк "Львов" по 400 тыс. гривен каждый за нарушение финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 применил к трем банкам меры воздействия.

НБУ оштрафовал на 200 тыс. гривен ПИН Банк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

А-Банку направлено письменное предостережение по: ненадлежащему исполнению обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; неосуществление первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Банк "Львов" оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году стресс-тестирование будут проходить 16 банков.

В январе банки заработали 6,6 млрд гривен.

В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли.

 

 

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