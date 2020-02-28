Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта

Президент Владимир Зеленский договорился с руководством медиагрупп о запуске незакодированных спутниковых международных версий их общенациональных телеканалов до 16 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих украинских медиагрупп. Участники мероприятия обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января... Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан", - сказано в нем.

В свою очередь операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

"Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что вопрос кодирования телеканалов касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.

"Вследствие кодирования не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов... Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий... Вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

Для комплексного решения проблемы Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта принять меры для изменения модуляции сигнала, а до 1 мая - обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах.

Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

При этом Зеленский договорился с медиагруппами привлечь СНБО для координации усилий по борьбе с нарушениями авторского права.

Как сообщали Українськi Новини, в конце января StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов.