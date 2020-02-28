На экс-нардепа Юрия Левченко завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы, – адвокат Овсий

Адвокат и правозащитник Дмитрий Овсий сообщил, что на бывшего народного депутата Украины Юрия Левченко открыто уголовное дело №1202010010001241. В частности, по информации адвоката, как следует из выписки из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), производство открыто по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Об этом адвокат сообщил в социальной сети Facebook, ссылаясь на данные из ЕРДР.

Как уточнил Овсий, об открытии уголовного дела он лично также сообщил Юрию Левченко.

"Информирую вас и общинупро выполнение мною обещанного. На крайнем судебном заседании, где мы встречались в Окружном административном суде, я сообщил о том, что подал заявление о преступлении (подделка документов членами кооператива во время регистрации печально известных гаражей)… Фигурантами этого деля являются члены кооператива, которые подделали документы и подали на регистрацию. Лицо, которое подписало справку за председателя кооператива, и бывший народный депутат (Юрий Левченко), который подстрекал всех, организовав данную схему, с целью создания неправомерного давления. Буду вас держать дальше в курсе", - прокомментировал адвокат.

Отметим, санкция данной статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Овсий добавил также, что сейчас помимо бывшего нардепа Левченко фигурантами дела являются лица, которые попытались узаконить "самострой" в виде гаража в Киеве на улице Туполева, 12/233. В частности, как следует из выписки из ЕРДР, в сентябре 2018 года неустановленные лица подали частному нотариусу Апатенко М.А. "вероятно поддельную справку для проведения регистрации права собственности на гараж общей площадью 30 кв. м".

Помимо того, как рассказал адвокат, материалы о незаконности легализации гаража помимо правоохранительных органов уже направлены адвокатом и правозащитником Дмитрием Овсием для ознакомления в ЖЭК №9253 г. Киева.

К слову, ранее Левченко в своем сообщении в соцсети Facebook от 27 января 2020 года назвал преступной застройку в районе ул. Туполева (микрорайон Нивки, г. Киев), заявив, что строительство нового жилищного комплекса якобы "уже приводит к существенному ухудшению условий проживания большинства его жителей".

Однако, как выяснилось, гаражи на ул. Туполева установлены незаконно, и, по словам местных жителей, Левченко пиарится на остром вопросе в преддверии выборов мэра Киева, пытаясь заработать дополнительные политические баллы и другую неправомерную выгоду.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал, что экс-нардеп Левченко за полгода после сложения депутатских полномочий так нигде не трудоустроился.