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  • Срочная замена всех председателей РГА на 179 округе может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы, – Золотарев
28 февраля 2020, пятница, 16:24 676
Политика 2020-02-28T16:24:47+02:00
Українські Новини
Срочная замена всех председателей РГА на 179 округе может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы, – Зол

Срочная замена всех председателей РГА на 179 округе может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы, – Золотарев

Елизавета Кесельман
Райадминистрация, Зеленский, Срыв выборов, Новые главы райадминистраций

Срочная замена всех глав районных администраций в 179 округе свидетельствует о подготовке власти к срыву выборов. Об этом в комментарии Українським новинам заявил политолог Андрей Золотарев.

По его словам, речь идет об уникальном случае, когда президент за две недели до выборов меняет всех руководителей районов в округе.

"Это свидетельствует о недовольстве Зеленского ситуацией на выборах: провластный кандидат от"Слуги народа"Алексейчук проигрывает самовыдвиженцы Юлии Светличной с разгромным результатом – ее рейтинг в пять раз меньше, 12% против 62%. Вчера нетипичными шагами отметилась ЦИК: в окружной избирательной комиссии было заменено главу и половину ее членов. У власти нет шансов сократить за две недели разрыв и выиграть. Замена всех председателей РГА может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы", – отметил Золотарев.

Вместе с тем, эксперт предостерег власть от такого шага.

"Срыв выборов для репутации Зеленского может быть хуже проигрыша, поскольку в Европе и США с интересом наблюдают, как украинские власти проведут первые выборы в парламент после получения монобольшинства во всех ветвях власти", –резюмировал Золотарев.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением назначил новых глав районных администраций в 179 избирательном округе Харьковской области: Карплюка Максима Борисовича Сахновщинской РГА, Зассеева Андрея Руслановича Лозовской РГА, Кайдаша Александра Викторовича КрасноградскойРГА, Стаценко Джамала Руслановича Кегичевской РГА и Петренко Елену АлександровнуЗачепиловской РГА.

Выборы в 179 округе в Харьковской области состоятся 15 марта. По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", Юлию Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают Алексейчук качестве кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% – Диденко как представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

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