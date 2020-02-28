Срочная замена всех председателей РГА на 179 округе может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы, – Зол

Срочная замена всех глав районных администраций в 179 округе свидетельствует о подготовке власти к срыву выборов. Об этом в комментарии Українським новинам заявил политолог Андрей Золотарев.

По его словам, речь идет об уникальном случае, когда президент за две недели до выборов меняет всех руководителей районов в округе.

"Это свидетельствует о недовольстве Зеленского ситуацией на выборах: провластный кандидат от"Слуги народа"Алексейчук проигрывает самовыдвиженцы Юлии Светличной с разгромным результатом – ее рейтинг в пять раз меньше, 12% против 62%. Вчера нетипичными шагами отметилась ЦИК: в окружной избирательной комиссии было заменено главу и половину ее членов. У власти нет шансов сократить за две недели разрыв и выиграть. Замена всех председателей РГА может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы", – отметил Золотарев.

Вместе с тем, эксперт предостерег власть от такого шага.

"Срыв выборов для репутации Зеленского может быть хуже проигрыша, поскольку в Европе и США с интересом наблюдают, как украинские власти проведут первые выборы в парламент после получения монобольшинства во всех ветвях власти", –резюмировал Золотарев.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением назначил новых глав районных администраций в 179 избирательном округе Харьковской области: Карплюка Максима Борисовича Сахновщинской РГА, Зассеева Андрея Руслановича Лозовской РГА, Кайдаша Александра Викторовича КрасноградскойРГА, Стаценко Джамала Руслановича Кегичевской РГА и Петренко Елену АлександровнуЗачепиловской РГА.

Выборы в 179 округе в Харьковской области состоятся 15 марта. По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", Юлию Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают Алексейчук качестве кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% – Диденко как представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Рейтинг других кандидатов – менее 2%.