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28 февраля 2020, пятница, 16:18 48
Общество 2020-02-28T16:52:46+02:00
Українські Новини
Киевская МАН выбирала амбасадорок образования среди старшекласниц

Киевская МАН выбирала амбасадорок образования среди старшекласниц

Ольга Фандорина
Конкурс, МАН, Киевская малая академия наук, Амбасадорки
За звание лучшей амбасадорки соревновались 13 исследовательниц. Фото: kman.org.ua
За звание лучшей амбасадорки соревновались 13 исследовательниц. Фото: kman.org.ua

26 февраля состоялся финал конкурса "Образовательные амбасадорки Киевской МАН". Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

В финале конкурса за звание лучшей амбасадорки соревновались 13 исследовательниц:

После того, как конкурсантки рассказали о своих проектах и общественной  деятельности, выступили в вечернем наряде с ответами на вопрос о гендерных проблемах в мире, жюри (в состав которого входили заммистра цифровой трансформации Валерия Ионан и замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко) выбрало лучшую. Ею стала Евгения Анастасия Рудык, воспитанница отделения математики, ученица 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер". Евгения Анастасия является одной из самых титулованных амбасадорок, ведь в прошлом году она победила на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ, а также с честью представила Украину в финале международного конкурса "ICYS", который проходил в Малайзии, завоевала там серебряную награду.

Приз зрительских симпатий по результатам онлайн голосования получила Дарья Войтюк, воспитанница отделения философии и обществоведения, лицеистка 202 взвода Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел.

Также амбасадорки получили призы от своих менторок - женщин, уже достигли успехов в своих профессиях, бизнесе и общественной деятельности.

По данным ООН, сегодня в мире среди всех научных исследований судьба тех, авторами которых являются женщины, составляет менее 30%. Но следует отметить, что в Киевской МАН ситуация прямо противоположной: 30% исследований у нас относятся как раз к "сильной половине".

"Наши прекрасные амбасадорки - это яркий пример того, какие замечательные результаты дает для раскрытия личностного потенциала реализация принципов гендерного равенства. Мы заявляем собственным опытом: гендерное равенство создает условия для существенного увеличения тех специалистов и общественно активных граждан Украины, которые способны обеспечить ее социально-экономическое процветание", - отмечает Киевская МАН..

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