Киевская МАН выбирала амбасадорок образования среди старшекласниц

26 февраля состоялся финал конкурса "Образовательные амбасадорки Киевской МАН". Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

В финале конкурса за звание лучшей амбасадорки соревновались 13 исследовательниц:

После того, как конкурсантки рассказали о своих проектах и общественной деятельности, выступили в вечернем наряде с ответами на вопрос о гендерных проблемах в мире, жюри (в состав которого входили заммистра цифровой трансформации Валерия Ионан и замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко) выбрало лучшую. Ею стала Евгения Анастасия Рудык, воспитанница отделения математики, ученица 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер". Евгения Анастасия является одной из самых титулованных амбасадорок, ведь в прошлом году она победила на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ, а также с честью представила Украину в финале международного конкурса "ICYS", который проходил в Малайзии, завоевала там серебряную награду.

Приз зрительских симпатий по результатам онлайн голосования получила Дарья Войтюк, воспитанница отделения философии и обществоведения, лицеистка 202 взвода Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел.

Также амбасадорки получили призы от своих менторок - женщин, уже достигли успехов в своих профессиях, бизнесе и общественной деятельности.

По данным ООН, сегодня в мире среди всех научных исследований судьба тех, авторами которых являются женщины, составляет менее 30%. Но следует отметить, что в Киевской МАН ситуация прямо противоположной: 30% исследований у нас относятся как раз к "сильной половине".

"Наши прекрасные амбасадорки - это яркий пример того, какие замечательные результаты дает для раскрытия личностного потенциала реализация принципов гендерного равенства. Мы заявляем собственным опытом: гендерное равенство создает условия для существенного увеличения тех специалистов и общественно активных граждан Украины, которые способны обеспечить ее социально-экономическое процветание", - отмечает Киевская МАН..