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28 февраля 2020, пятница, 15:39 64
Политика 2020-02-28T17:15:03+02:00
Українські Новини
Промпроизводство падает весь период работы нынешнего правительства, - Левочкин

Промпроизводство падает весь период работы нынешнего правительства, - Левочкин

Сергей Паламаренко
Экономика, Сергей Левочкин, Статистика, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Чтобы остановить падение промпроизводства, необходимо не просто "усиление" правительства, а его замена. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - за життя Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата о падении промпроизводства в январе 2020 года, говорится в материале, размещенном на официальном портале политика.

Он напомнил, что в 2019 году промышленность просела на 1,8%. Падение промпроизводства началось в июне 2019 года и продолжается уже восьмой месяц, причём наибольшие потери индустриальный сектор понёс в четвертом квартале прошлого года.

"Правительство не сделало выводов из катастрофических итогов промышленности в четвертом квартале. Как результат - в январе падение ускорилось: 5,1% по отношению к январю 2019 года и 8,4% к декабрю. Только в последние недели в Кабмине заговорили о необходимости его усиления. Но для того, чтобы остановить падение промпроизводства, уже необходимо не просто "усиление" правительства, а его замена. Экономикой должны руководить специалисты с практическим опытом", - считает народный депутат.

При этом политик убеждён, что исключительно кадровыми перестановками проблему деиндустриализации страны решить невозможно.

"Спасти промышленность можно только переходом к новому экономическому курсу государства. Все ведущие государства мира подчиняют политику экономике, и Украина должна ориентироваться на них. Деиндустриализацию можно повернуть вспять, если промышленность будет получать поддержку государства. Не только в виде бюджетных программ, а и в политических решениях - борьбе за новые рынки сбыта, возврате на потерянные рынки в СНГ и восстановлении технологических цепочек в производстве промышленной продукции", - объяснил Сергей Левочкин.

Народный депутат напомнил, что комплексная программа спасения промышленности изложена в законопроектах, поданных в парламент Оппозиционной платформой - За життя.

"Украине нужно правительство, которое сможет реализовать эту программу. Такой Кабмин может рассчитывать на поддержку нашей фракции", - резюмировал политик.

Напомним, согласно данным Госстата, падение промпроизводства в январе зафиксировано в 2/3 регионах, в т. ч. в Луганской области - на 26%, Днепропетровской - на 13,8%, Донецкой - на 10,1%, Киевской - на 9,1%. Упали все сегменты промышленного производства: добывающая промышленность - на 4,5%, перерабатывающая - на 3,2%, энергетика и ЖКХ - на 11,8%. Остаётся тяжелой ситуация в машиностроении ("минус" 10,5%) и металлургии ("минус" 10,3%).

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