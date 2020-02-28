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28 февраля 2020, пятница, 13:15 677
Силовые структуры 2020-02-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
Волонтеры вместе с МВД запустили полицейское приложение

Волонтеры вместе с МВД запустили полицейское приложение

Татьяна Зотова
Украинская полиция, Арсен Аваков, МВД Украины, мобильное приложение, Полицейское мобильное приложение MyPol, MyPol
Полиция, мобильное приложение MyPol. Фото: МВД Украины
Полиция, мобильное приложение MyPol. Фото: МВД Украины

Разработчики полицейского мобильного приложения MyPol при поддержке министра МВД Арсена Авакова запустили проект в Киеве. Об этом говорится в релизе проекта.

С помощью мобильного приложения MyPol можно отправить сигнал SOS одним кликом, оценить работу полицейских, оставить отзыв о конкретном оперативнике, а также читать новости или найти ближайшее отделение на интерактивной карте.

Проект реализован волонтерами при поддержке Ассоциации Noosphere. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и Apple Store и полноценно работает в 23 областных центрах Украины. Сейчас приложение установили уже 110 746 человека. Каждую неделю им пользуется почти половина - 50 623 человека.

"Приложение охватывает все жалобы на правонарушения. Мы считаем, что сервисом можно пользоваться не только во время вопроса "жизни и смерти", но и, например, чтобы проинформировать о неправомерной парковке, или неиспользовании ремней безопасности в такси, или о телефонном разговоре водителя маршрутки во время езды. Или как пример, если ваши громкие соседи не дают вам спать ночью - также воспользуйтесь приложением", - отметил СЕО проекта MyPol, Дмитрий Подворчанский. - Наша цель не только сделать сервис, а и изменить культуру обращений в правоохранительные органов. Кроме этого в приложении есть возможность оценить оперативников, приехавших на место происшествия, как в сервисе Uber-водителя".

Ранее издание Буквы назвало Авакова "незаменимым и самым влиятельным министром".

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