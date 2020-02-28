Вместо движения к миру украинский МИД "строит" на Донбассе бетонную стену, - Левочкин

Украина не получила в 2019 году долгожданного мира. Спустя почти три месяца вместо выполнения достигнутых в Нормандском формате договоренностей министр иностранных дел продолжил риторику режима строителей стены - Порошенко и Яценюка. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует портал политической силы.

"Прошло почти три месяца с Парижской встречи в Нормандском формате. Но вместо выполнения достигнутых договорённостей вновь слышим от руководства украинского МИДа о "плане Б" - шестиметровой бетонной стене. Подобные идеи уже неоднократно озвучивались ранее - именно это говорил украинским гражданам с позором проигравший выборы режим Порошенко. К сожалению, ни в риторике, ни в действиях с тех пор ничего не поменялось", - считает Сергей Левочкин.

Закономерно, что, согласно последнему опросу КМИС, подавляющее большинство - 70% украинских граждан - считает, что власть не справляется с задачей возвращения мира в Украину, и риторика нынешнего главы МИД только усиливает разочарование людей.

"Нет других путей к миру, чем прямой диалог всех сторон, реализация договоренностей, достигнутых в Париже, и принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Если руководство МИДа этого не понимает и своими предложениями только усложняет ситуацию - его нужно поменять", - подчеркнул политик.

"Наша партия неоднократно заявляла о готовности помочь власти вернуть Донбасс в Украину и Украину в Донбасс. Мы внесли все необходимые для политического урегулирования проекты решений. Все, что нужно сделать власти - проявить политическую волю и привести Украину к миру", - подытожил народный депутат.