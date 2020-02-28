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28 февраля 2020, пятница, 05:28 40 Инфографика
Lifestyle 2020-02-28T05:28:01+02:00
Українські Новини
У Близнецов будет удачный день, а Скорпионам не следует встревать в конфликты — женский гороскоп на пятницу

У Близнецов будет удачный день, а Скорпионам не следует встревать в конфликты — женский гороскоп на пятницу

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Чтобы каждый день был похож на праздник, а также для того, чтобы избежать ссор, конфликтов и прочих неприятностей, астрологи рекомендуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды советуют представительницам всех знаков зодиака на пятницу, 28 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют женщинам-Овнам не сильно нагружать себя заботами в этот день. Позвольте себе немного расслабиться. Также пятница станет благоприятным днем для посещения массажиста. В этот день следует отдать предпочтение одежде пастельных тонов и обуви на низком ходу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В пятницу женщин-Тельцов ждет насыщенный день. На работе возникнет ряд мелких проблем. Но звезды уверяют, что Тельцы со всем справятся. А вот на личном фронте у Тельцов в этот день будет затишье. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У женщин-Близнецов будет удачный день. На личном фронте произойдут позитивные изменения. Но звезды не советуют посещать косметолога в этот день. Любое вмешательство принесет негативные последствия.

Рак (21 июня – 22 июля)

Женщины-Раки в этот день могут узнать информацию, которая поможет им в будущем немного улучшить свое финансовое положение. Звезды советуют отдать предпочтение одежде делового стиля в серых тонах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют женщинам-Львам распланировать пятницу по минутам и четко следовать плану. Только так Львы смогут достичь максимального результата. А вот в любовной сфере возможна некоторая напряженность. Если хотите избежать ссор, то ищите во всем компромиссы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для того, чтобы найти решение к давно волнующей проблеме, женщинам-Девам звезды советуют попросить о помощи близких. Звезды также уверяют, что любые уходовые процедуры принесут хороший результат.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У женщин-Весов день будет наполнен атмоферой романтики и веселья. Весы, которые не состоят в отношениях, могут встретить свою вторую половинку. Но для этого не следует проводить вечер пятницы дома.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют не встревать к конфликты с окружающими, ведь женщины-Скорпионы в этот день будут в невыигрышной позиции. Свидания, знакомства и другие романтические приключения не принесут в этот день удовлетворения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день звезды советуют женщинам-Стрельцам гнуть свою линию и прислушиваться только к своим внутренним ощущениям. День будет удачен для свиданий и новых знакомств. А вот визит в салон красоты лучше отложить на другой день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу у женщин-Козерогов появится дар к убеждению. Звезды советуют воспользоваться этим шансом. Также день удачен для проведения любых косметических и косметологических процедур.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В пятницу удача опять улыбнется женщинам-Водолеям. Представительницы этого знака, которые не состоят в отношениях, смогут встретить вторую половинку. А семейные Водолеи смогут укрепить свои отношения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют женщинам-Ракам устроить себе день релакса. Все обязанности лучше переложите на других. Посещение SPA и массажиста принесет хорошие результаты.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, на какие аспекты в сфере здоровья астрологи рекомендуют обратить внимание всем знакам зодиака. Также о том, как магнитные бури влияют на здоровье метеочувствительных людей.

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