Кияновская, Прохасько и ДахаБраха: названы лауреаты Шевченковской премии 2020

Победителями Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2020 годав номинации "Литература" комитет определил Марианну Кияновскую с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тараса Прохасько со сборником эссе "Так, але ... ".

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Дівчата зрізають коси". Это воспоминания 25 женщин, участвовавших в русско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах, пише "Общественное"

Известная украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Путь" (2016) одержала победу в номинации "Музыкальное искусство". Сами авторы отметили, что альбом создавался в очень сложное время для Украины. "Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", - говорится в аннотации.

В номинации "Визуальные искусства" победил художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор сочетает фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включая кадрами военной украинской реальности, в единое полотно (круг). Визуальная последовательность превращается в целостное неразрывное полотно коллективной биографии. Художник проявляет основы человеческого в сложности историчности как главного условия существования человека среди других представителей биологического мира.

Опера-реквием "Йов" ("Iyov", созданная в 2015 году) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко - лауреат в номинации "Театральное искусство". "Йов" объединяет черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и черты постмодернистского театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.

Председатель комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров пояснил, что в этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты - фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Будинок "Слово" Тараса Томенко - не соответствуют по масштабу сути премии.

В отношении двух лауреатов в номинации "Литература" он отметил, что такой прецедент уже был в прошлом году.

"Мы стараемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все лауреаты - энергетические и современные, новаторские, соответствуют видению Тараса Шевченко как брендообразующего фактора", - сказал Юрий Макаров.

По его словам, работы-победители должны быть интересны прежде всего молодым украинцам. "Это своеобразный компас, как должна развиваться культура", - считает глава комитета.

Как сообщали Українські Новини, лауреатами Шевченковской премии 2018 года стали Эмма Андиевская, Сергей Плохий, Виктория Полевая, Павел Маков, Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов.

Также в 2017 премии Шевченко присудили 4 лауреатам.