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27 февраля 2020, четверг, 19:05 31
Общество 2020-02-27T19:06:02+02:00
Українські Новини
На создание Украинской цифровой библиотеки Институт книги хочет выделить 15 млн гривен

На создание Украинской цифровой библиотеки Институт книги хочет выделить 15 млн гривен

Елизавета Кесельман
Книги, Минкльтуры, Украинская библиотека, Украинская цифровая библиотека
Книга.Фото: pixabay
Книга.Фото: pixabay

Украинский институт книги намерен направить 15 млн гривен на создание Украинской цифровой библиотеки.

Об этом на презентации отчета за 2019 год и плана на 2020 год сообщила директор Украинского института книги Александра Коваль, передают Українськi Новини.

По ее словам, у Института книги есть определенные проблемы с созданием цифровой библиотеки, так как оно планировалось еще в прошлом году, но так и не было реализовано по ряду причин.

"С этой цифровой библиотекой просто какая-то катавасия. Мы никак не можем найти общее понимание, в каком формате она должны быть, кто ее должен разработать, платить или не платить владельцам прав за прочитанные книги",- рассказала Коваль.

Она также считает, что цифровая библиотека должна быть бесплатной, чтобы привлекать как можно больше молодежи.

Кроме этого, в 2020 году Институт книги планирует направить по 5 млн гривен на программы по поддержке перевода украинских книг для зарубежного рынка, поддержке проведения 16 книжных фестивалей в Украине, на 6 всеукраинских проектов по популяризации украинской литературы, также на стипендиальную программу для молодых писателей и на исследование литературных предпочтений школьников.

Также планируется направить 10 млн гривен на создание 14 томов полного собрания произведений Леси Украинки к ее юбилею в феврале 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, Министерство культуры, молодежи и спорта намерено направить около 29 млн гривен на закупку книг в украинские библиотеки.

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