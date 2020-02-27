Криклий причастен: всплыли новые детали обысков у госсекретаря МИУ Галущака, - СМИ

Обыски, которые проводило Государственное бюро расследований в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака были зафиксированы по факту "обнала" государственных средств. К ним также причастен и сам глава Минюста Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Telegram-канал "Темный рыцарь", сообщает "НАШ".

Сам министр сообщал, что претензий к Галущаку нет.

Также отметим, что Криклия не первый раз обвиняют в конвертационных центров. Ранее компания ООО "Вебикс" (где Криклий был бенефициаром) стала фигурантом уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и содействие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, 11 февраля правоохранители провели обыск в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака.

"Это тот самый Галущак, который работал в Каськива в" Укрзализныце "и вместе с ним подозревался в огромных хищениях. А на должность в МИУ его, говорят, протянул Кононенко. И Галущак не подвел - сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую ротацию на Одесский припортовый завод, назначая туда нужного Кононенко человека. За ним столько подозрительных дел, остается только гадать - почему к нему пришли правоохранители. Ждем подробностей ", - написал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Также напомним, что имя Андрея Галущака всплывало в скандальной переписке "Джокера" с уже бывшим заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия Александрой Клитиной.

Тогда она жаловалась пранкеру, что Криклий приблизил к себе Галущака "на котором нигде клеймо ставить" и который, будто бы, "еще китайский экспресс воровал при Януковиче". Также Клитина утверждала, что Галущак, вместе с Криклием, якобы причастен к определенным оборудкам с цистернами.

Скриншот переписки: