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27 февраля 2020, четверг, 18:21 56
Общество 2020-02-27T18:21:28+02:00
Українські Новини
Эвакуированное авто в Киеве теперь можно вернуть через приложение Kyiv Smart City

Эвакуированное авто в Киеве теперь можно вернуть через приложение Kyiv Smart City

Елизавета Кесельман
Киев, Приложение, Эвакуация автомобиля, KYIV Smart City
Машина.Водитель.Фото: pixabay
Машина.Водитель.Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) запустила функцию возврата эвакуированного автомобиля через мобильное приложение Kyiv Smart City. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українські Новини.

"Отныне вернуть авто можно с помощью приложения в несколько кликов. Благодаря сервису, который разработан совместно с инспекцией по парковке, пользователи могут больше не тратить время в очередях в нескольких инстанциях для того, чтобы вернуть автомобиль", - говорится в нем.

Отмечается, что услуга доступна для киевлян, которые загрузили данные об автомобиле в профиль в приложении.

Если транспорт эвакуировали, пользователь получит сообщение об этом и сможет начать процесс возврата.

Указано, что для этого в приложении нужно указать номер технического паспорта автомобиля и загрузить его фото, а также фото водительских прав с обеих сторон.

Затем водитель выбирает дату, когда заберет автомобиль и оплатит штраф с учетом суммы за проведение эвакуации.

Вход в приложение также может осуществляется с использованием функций Face ID или Touch ID при соответствующих настройках на телефоне.

Как сообщали Українськi Новини, 8 февраля около 800 тыс. человек загрузили приложение "Дія" с момента запуска (в течение 2 суток).

В приложении доступна электронная версия водительского удостоверения и технический паспорт автомобиля.

В скором времени также ожидается появление автомобильной страховки, студенческого, паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта.

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