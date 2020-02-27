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27 февраля 2020, четверг, 17:59 507
Экономика 2020-02-27T19:30:02+02:00
Українські Новини
Разрешение "Ментинвесту" на концентрацию шахтоуправления "Покровское" уменьшит дефицит коксующегося угля в Укр

Разрешение "Ментинвесту" на концентрацию шахтоуправления "Покровское" уменьшит дефицит коксующегося угля в Украине, - депутат

Ярина Вацяк

Разрешение Антимонопольного комитета по покупке "Метинвестом" контрольного пакета акций шахтоуправления "Покровское" позволит добывать больше дефицитного в Украине коксующегося угля. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

Депутат напомнила, что в Украине на протяжении многих лет есть дефицит коксующегося угля, необходимого металлургической промышленности. Больше всего из предприятий, добывает этот уголь - ШУ "Покровское", 24,9% акций которого в 2018 году выкупил "Метинвест". Сейчас компания готова увеличить инвестиции в предприятие, чтобы нарастить добычу коксующегося угля, для чего намерен купить 75% акций предприятия, однако для этого нужно решение Антимонопольного комитета.

"Шахтоуправление Покровское - они счастливы, потому что там коксующийся уголь. Именно коксующегося угля сейчас не хватает в Украине. Мы его вынуждены сейчас завозить из-за рубежа. Но, если есть тот уголь, запасы угля, почему бы не инвестировать и не добывать больше того уголя? И именно компания "Метинвест" сейчас хочет это сделать, но, к сожалению, пока еще вопрос с Антимонопольным комитетом", - сказала Гриб.

Она также выразила надежду, что АМКУ примет положительное решение по этому вопросу, отметив, что сегодня желающих инвестировать в угольную отрасль немного и для таких инвесторов нужно создавать максимально благоприятные условия.

"Я надеюсь, что они будут решены, особенно после того, как сегодня (25 февраля на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, - ред.) Президент показал свою поддержку угледобывающей отрасли. И особенно, если кто-то хочет вкладывать в эту отрасль, то надо просто, знаете, носить на руках тех инвесторов, которые готовы это делать. Потому что не так много уже инвесторов будут вкладывать в угольную отрасль ", - сказала Гриб.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, в то время, как в 2018 году был чистый убыток 988 млн. грн.

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