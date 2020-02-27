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27 февраля 2020, четверг, 17:43 623
Политика 2020-02-27T17:44:14+02:00
Українські Новини
КМИС представил результаты соцопроса: против отставки премьера Гончарука 37% респондентов

КМИС представил результаты соцопроса: против отставки премьера Гончарука 37% респондентов

Ольга Фандорина
Опрос, Отставка, КМИС, Алексей Гончарук

37% украинцев против отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука и считают, что Кабмин должен продолжит свою работу под его руководством. Такие данные представил Киевский международный институт социологии по результатам социологического исследования, проведенного 21-21 февраля.

Согласно результатам, к Гончаруку в феврале положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к премьеру положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

Также ухудшилась оценка действий Кабмина по сравнению с декабрем: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров. 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще предстоит работать.

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