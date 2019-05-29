Руководитель департамента Львовского горсовета госпитализирован из-за избиения во время штурма здания горсовета во Львове

Руководитель департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко госпитализирован в результате избиения во время штурма здания горсовета неизвестными во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українські Новини.\r\n"После избиения псевдоактивистами, которые сегодня выломали двери в ратушу и прорвались внутрь, директора департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко госпитализировали с травмой селезенки", - говорится в сообщении.\r\nПосле медицинского осмотра врачи настояли на госпитализации, предварительно, на несколько дней.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные выломали дверь на входе в Львовский горсовет.