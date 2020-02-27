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27 февраля 2020, четверг, 17:09 16
Происшествия 2020-02-27T17:10:12+02:00
Українські Новини
В Днипре 8 школьников попали в больницу из-за распыления неизвестным газового баллона в школе

В Днипре 8 школьников попали в больницу из-за распыления неизвестным газового баллона в школе

Елизавета Кесельман
Школьники, Происшествия, Днипро, Распыление баллончика с газом
Газовый баллончик.Фото: pixabay
Газовый баллончик.Фото: pixabay

8 школьников госпитализированы и 2 пострадали в четверг из-за распыления неизвестными газового баллончика в школе №69 в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что неизвестный распылил перцовый баллончик в коридоре на третьем этаже.

В результате происшествия 8 детей (всем по 11 лет) были госпитализированы в больницу, еще двоим школьникам медики оказали помощь на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українські Новини, 15 января 1 ребенок был госпитализирован и 569 эвакуированы из-за распыления неизвестными газового баллончика в школе Кривого Рога.

Также в двух городах Киевской области распылили газ в школах, в одной из них эвакуировали 400 детей.

Также в мае 2019 года В Шевченковском райсуде распылили неустановленное вещество, а в Запорожье в Шевченковском районе из-за распыления школьником газового баллона были эвакуированы около трехста детей. 

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