Замена половины членов комиссии в округе №179 может означать подготовку к срыву выборов, – КИУ

Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) заявила, что замена половины членов избирательных комиссий в округе №179 (Харьковская область) является нетипичной и вызывает непонимание.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном веб-сайте организации.

КИУ сообщил, что 24 февраля было принято постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которым были заменены половина членов комиссии и ее председатель в округе №179.

"В частности, досрочно были прекращены полномочия председателя и члена комиссии от партии "Слуга народа", а также заменены 4 члена комиссии, включенных в состав ОИК по представлению председателя ЦИК. КИУ отмечает, что замены членов комиссий от политических партий, которые выдвинули, является обычной практикой и часто могут свидетельствовать, что тот или иной член комиссии не демонстрирует достаточной лояльности к партии, выдвинувшей его. Однако замены членов комиссии со стороны ЦИК являются менее частой практикой и могут вызвать непонимание", – отметили авторы заявления.

Особое непонимание для КИУ вызывает синхронность замены в составе комиссии как со стороны одной из политических партий, так и со стороны ЦИК.

"КИУ напоминает, что прецеденты использования технологии срыва выборов уже имели место в Украине ранее. В частности, в 2012 году ЦИК приняла решение о невозможности установить результаты на 5 избирательных округах", – говорится в заявлении.

КИУ выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в избирательном округе №179 , и призвал новоназначенных членов окружной избирательной комиссии к надлежащему исполнению своих обязанностей и безусловному соблюдения норм действующего законодательства.

"Одновременно КИУ обращается к представителям международных организаций и иностранных государств уделить должное внимание выборам в 179 округе и следить за соблюдением принципов свободного, честного и демократического голосования", – резюмируется в заявлении.

Выборы в округе №179 в Харьковской области состоятся 15 марта. Ранее в Комитете избирателей Украины заявили о применении в округе №179 "грязной" технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной. Также было зафиксировано распространение "черной" агитпродукции против Юлии Светличной. Возможными заказчиками являются представители партии "Слуга народа", которые платили по 500 гривен. Данные об этом опубликовал генеральный директор КИУ Алексей Кошель.