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27 февраля 2020, четверг, 14:11 268
Общество 2020-02-27T14:16:45+02:00
Українські Новини
Воровство газа несет риск безопасности жизни людей, - Киевоблгаз

Воровство газа несет риск безопасности жизни людей, - Киевоблгаз

Марина Иванова

На Киевщине почти 8 тыс. предприятий. Начиная с 2016 года выявлено более 1,3 тыс. вмешательств в работу счетчиков газа. По статистике это каждое 7-е предприятие. Воровство газа подвергает опасности жизни людей и их здоровье. Если в 2016 году таких нарушений было только 62, то уже через год эта цифра выросла почти в 6 раз и стала постоянно увеличиваться. На конец 2019 года показатель достиг 1337 зафиксированных фактов.

С 2017 года отдел экономической безопасности "Киевоблгаза" совместно с топ-менеджментом компании разработал кардинально новую стратегию работы по выявлению незаконных действий. К работе были привлечены высокотехнологичное оборудование и новое программное обеспечение, которое позволяет выявлять факты вмешательств в работу промышленных счетчиков и незаконные врезки в систему газоснабжения.

Нарушение участились со стремительным ростом цен на природный газ. Владельцы предприятий таким образом пытаются удешевить себестоимость произведенной продукции.

"Наряду с борьбой с незаконным отбором газа принимаются меры по обеспечению безопасности потребителей в том числе и работников указанных предприятий чтобы руководство такими действиями не подвергали их и окружающих опасности", - отмечает директор по безопасности АО "Киевоблгаз" Игорь Мозоль.

Все материалы по фактам нарушений направлены в правоохранительные органы или суд. За последние 4 года мошенникам было начислено штрафов более чем на 37 млн ​​грн. На сегодня уже уплачено 22 млн грн. В случаях, когда предприятие не могут оплатить штраф это приводит к аресту и списанию имущества из предприятий.

Если вы владеете информацией о незаконных действиях с природным газом сообщайте по телефону "104" или "102".

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